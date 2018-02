Sanchez accepte un accord avec le fisc espagnol

Comme d'autres footballeurs avant lui, Alexis Sanchez a accepté un accord avec le fisc espagnol: de la prison avec sursis en échange d'une reconnaissance de culpabilité. Mais l'attaquant chilien de Manchester United s'est aussitôt insurgé contre le parquet, dénonçant mercredi un "pacte injuste".

C'est le dernier épisode en date dans la vaste offensive menée par le Trésor public espagnol dans le monde du football: Alexis Sanchez, considéré depuis son transfert à Manchester en janvier comme le footballeur le mieux payé d'Angleterre, a reconnu sa culpabilité pour fraude fiscale et accepté une peine de 16 mois de prison avec sursis.

Le Chilien évite ainsi d'être renvoyé devant la justice pour une fraude estimée à un million d'euros de revenus liés à l'exploitation de ses droits à l'image en 2012 et 2013, à l'époque où il évoluait au FC Barcelone, selon l'accord consulté par l'AFP.

Mais, attitude inhabituelle, le Chilien a refusé de faire profil bas, publiant sur son compte Twitter mercredi un communiqué de son agent pour réaffirmer son innocence.

"Même si nous avons démontré qu'Alexis n'avait commis aucun délit, nous avons été contraints, sur recommandation de nos conseillers, à accepter le pacte injuste proposé et éviter ainsi les dégâts émotionnels, personnels et économiques liés à un procès long et fastidieux", peut-on lire.