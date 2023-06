Samuel Millner : L'arrêt du tribunal de Tarascon, un cinglant revers pour les séparatistes et leurs soutiens

L'arrêt du tribunal français de Tarascon contre la tentative du syndicat agricole "Confédération paysanne" de contester l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne (UE) constitue un cinglant revers pour la milice séparatiste armée le "polisario" et ses soutiens, a indiqué l’analyste américain Samuel Millner.



Dans une déclaration à la MAP, cet expert en politique internationale a souligné que cette décision sans équivoque bat en brèche les tentatives futiles et les allégations calomnieuses des séparatistes et met de la pression sur leurs soutiens, relevant que la marge de manœuvre de ces entités se rétrécit comme peau de chagrin face à une prise de conscience européenne accrue.



M. Millner a, par ailleurs, fait observer que la décision du tribunal français et le rejet par la Cour d'appel de Londres de l'action de l'ONG pro-séparatistes "WSC" contre l'accord commercial Maroc-Royaume-Uni conforte la position du Maroc, ainsi que son rôle de premier plan en tant que partenaire clé de l’Union européenne sur les plans sécuritaire et économique.



Cet ancien analyste du Jewish Institute for National Security of America (JINSA) basé à Washington a, en outre, noté que ces décisions “importantes” démontrent une prise de conscience des législateurs européens de la réalité géo-économique selon laquelle le Maroc est à la fois un partenaire commercial indispensable pour l'Europe et la "seule source viable de gouvernance stable et prospère" au Sahara marocain.



Mardi, le tribunal de Tarascon a rendu un arrêt condamnant la Confédération paysanne qui visait à interdire à l'entreprise française spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes en provenance du Maroc, y compris des provinces du Sud, IDYL, de distribuer ses produits. Instrumentalisée par le "polisario" et ses relais en France, cette organisation syndicale française agissait pour le harcèlement judiciaire de l’Accord agricole Maroc-UE.