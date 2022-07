Samir Yaich nouvel entraîneur du Chabab Atlas Khénifra

Chabab Atlas Khénifra, qui évolue au sein de la Botola Pro D2, a annoncé la signature d'un contrat avec le cadre national Samir Yaich en remplacement de l'entraîneur Khalil Boudraa. Dans une déclaration à la MAP, le cadre national a indiqué que son retour au CAK s'inscrit dans le cadre du remodelage du football dansla cité des zayanes au plus grand bonheur des fans de ce sport, réitérant sa disposition à œuvrer à la réalisation de résultats positifs à la hauteur des aspirations des fans du club. L'équipe zayanie, a-t-il ajouté, a déjà battu le Raja de Casablanca et fait match nul avec la Renaissance de Berkane,soulignant que le travailsera axé sur l'esprit d'équipe au sein de la formation. Samir Yaich a déjà dirigé Chabab Atlas Khénifra et plusieurs autres clubs nationaux, principalement le Kénitra Athletic Club et le Moghreb Athlétic de Tétouan. Lors du championnat de la saison dernière, la formation zayanie s'est classée 13ème avec 34 points.