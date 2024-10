Salon du cheval d'El Jadida : Le Suisse Adrian Schmid remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles

Le cavalier suisse Adrian Schmid montant "Chicharito 11" a remporté, dimanche à El Jadida, le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles, 3ème et dernière étape de la 13ème édition du Morocco Royal Tour (MRT), organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI. Adrian Schmid s'est adjugé ce Grand Prix, disputé en deux manches, en bouclant le parcours en 45.54 sans faute.



Le Saoudien Khaled Almobty montant "Spacecake" a occupé la 2ème place avec 4 points de pénalité et un chrono de 37.91, devant l'autre Suisse, Dominik Fuhrer sur "Ghoste" (4 pts/41.43).



A l'issue de cette compétition, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) et de l'Association du Salon du cheval, Moulay Abdellah Alaoui, a remis le Grand Prix au cavalier vainqueur, ainsi que des récompenses aux cavaliers ayant occupé les quatre autres premières places.



Le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles a été organisé dans le cadre du 15ème Salon international du cheval (1-6 octobre). Treize épreuves, dont six CSI4* s'y sont déroulées.

L'étape d'El Jadida est la troisième et dernière du MRT, après celles de Tétouan (19-22 septembre) et de Rabat (26-29 septembre).



La 13ème édition du MRT, dont les résultats comptent dans la qualification pour la Coupe du monde, a réuni 133 cavaliers et 263 chevaux représentant 16 pays, dont le Maroc.

A noter que la 15ème édition du Salon du cheval d'El Jadida a attiré près de 200.000 visiteurs, a indiqué, dimanche, le commissaire du Salon, El Habib Merzak.



Dans une déclaration à la presse à l'occasion de la clôture de cette édition, M. Merzak a souligné que le Salon a vu la participation de plus de 40 pays, avec plus de 700 cavaliers et près de 1.000 chevaux de différentes races, notant que le succès de cette édition est le résultat des efforts conjugués des différents intervenants et partenaires.



Il a soutenu que le Salon, devenu une plateforme de rencontre et d'échange d'expériences, a également été marqué par l'organisation de plusieurs rencontres institutionnelles et professionnelles, qui ont abouti à la signature de nombreux accords de partenariat et de coopération entre divers acteurs, tant au Maroc qu'à l'international, ajoutant que la 15ème édition s'est aussi distinguée par le haut niveau des compétitions et des espaces d'exposition.



Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan avait présidé, samedi, la finale de la 7ème édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida, organisée dans le cadre de la 15ème édition du Salon du cheval d’El Jadida.