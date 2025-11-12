Salon "Préventica": Focus à Casablanca sur la santé et la sécurité au travail

Le congrès-salon international de la santé, de la sécurité au travail et de la gestion des risques "Préventica" s'est ouvert, mardi à l’Espace de l’Office des Foires et Expositions de Casablanca, offrant un espace d'échange et de réflexion sur les moyens de promouvoir la culture de la prévention des risques professionnels au sein des entreprises, des institutions et des secteurs productifs.



Il s'agit aussi d'une occasion d'encourager les acteurs économiques à adopter des approches modernes garantissant la protection des biens, des infrastructures et la sécurité des travailleurs dans les différents chantiers et espaces industriels.



Placé sous l’égide du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, du ministère de l’Industrie et du Commerce, du ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, ainsi que du ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, "Préventica" réunira, trois jours durant, plus de 200 exposants venus d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord.



Les exposants, représentant des entreprises, des organismes professionnels et des institutions publiques, présenteront les équipements, technologies et solutions innovantes destinés à renforcer la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’à protéger les biens et les installations essentielles.



Dans une déclaration à la MAP, le président de Préventica International, Eric Dejean-Servieres, a souligné que "Préventica" s'impose comme le grand rendez-vous des acteurs économiques engagés dans la promotion de la santé et la sécurité au travail, et dans la prévention des risques professionnels.



Cet évènement, a-t-il précisé, met la lumière sur la sécurité globale au sein des entreprises, avec un focus sur la cybersécurité, la sécurité contre les incendies, la malveillance et les intrusions, entre autres.



L'objectif est de protéger les gens dans le milieu professionnel contre les différents risques et de leur offrir de bonnes conditions de travail, a-t-il ajouté.



Outre les conférences qui seront l'occasion de débattre de plusieurs thématiques ayant trait à la santé et la sécurité, "Préventica" permet de découvrir les dernières innovations et solutions en matière de prévention et de gestion des risques dans le milieu professionnel, présentées par des entreprises marocaines et internationales, a-t-il relevé.



Près de 80 conférences, ateliers et tables rondes thématiques, animés par des experts et chercheurs internationaux sont au menu de ce congrès-salon. Elles offriront des présentations théoriques et pratiques mettant en exergue des expériences et bonnes pratiques dans les domaines de la gestion des risques, de la prévention, et de la sécurité globale.



Les débats porteront sur des thématiques clés telles que la sécurité globale et la cybersécurité, la santé et sécurité au travail, la prévention des risques majeurs et des incendies, ainsi que la qualité et la sécurité dans les chantiers de construction et les unités industrielles.



Le président du congrès Préventica, Tariq Essaid, a mis en relief la richesse des sujets qui seront abordés lors des conférences, notant que la nouveauté cette année, c’est que les conférences s’orientent davantage vers l'aspect territorial et son importance, en mettant l'accent notamment sur les moyens nécessaires, sur les plans juridique, logistique et organisationnel, afin que les collectivités territoriales puissent faire face aux risques.



Parmi ces risques, il a cité ceux liés à l’être humain, notamment en termes de santé, de sécurité et de bien-être au travail; aux infrastructures, essentiellement les zones industrielles; aux grands rassemblements où il y a une importante présence humaine tels que les marchés, ainsi qu'aux risques liés à l’espace territorial, en particulier lorsqu’il s’agit de catastrophes naturelles.



M. Essaid a, par ailleurs, mis en avant l'importance accordée par les conférences aux risques sur la santé tels que le stress, l’anxiété et les maladies liées au travail manuel, ainsi qu'à la santé et la sécurité dans le secteur de l'artisanat.



Depuis 2014, "Préventica" a comme mission d'accompagner les décideurs et experts de tous secteurs dans la compréhension et la mise en œuvre des bonnes pratiques qui font de la sécurité un véritable moteur de compétitivité économique. Il offre également aux organisations une plateforme pour partager leurs expériences et valoriser leurs réussites.