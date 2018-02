Salisu Yusuf : Dans un match, ce sont finalement les 90 minutes qui déterminent le vainqueur

"Face au Maroc, nous allons nous battre jusqu'au bout pour remporter le titre" de la 5ème édition du CHAN, a indiqué, mercredi soir à Marrakech, le sélectionneur nigérian, Salisu Yusuf.

Lors de la conférence de presse d’après-match, tenue au Grand stade de la cité ocre suite à la victoire de son équipe face au Soudan (1-0) et sa qualification à la finale, M. Yusuf a dit que le Maroc est certes "favori", mais il n’est pas "imbattable".

"En finale, nous allons jouer contre l’équipe favorite pour le titre de cette édition", a-t-il mis en avant, précisant que les Lions de l’Atlas jouent dans le même stade depuis le début du CHAN (Complexe Mohammed V) et seront soutenus inconditionnellement par un public venu de toutes les régions du Royaume.

"Demain, nous allons nous diriger vers Casablanca, nous allons bien nous préparer. Et dans un match de football, ce sont finalement les 90 minutes qui déterminent le vainqueur", a estimé le coach nigérian.

Evoquant les blessures de certains de ses poulains, le coach nigérian était très clair : "Lorsqu'on est entraîneur d’une équipe nationale, il faut toujours s’attendre et savoir gérer les blessures", a-t-il expliqué.

Concernant la rencontre qui a opposé les siens au Soudan, le coach nigérian a indiqué que face à Sokoor Al Jediane "bien présents physiquement et tactiquement", son équipe a joué d’une manière intelligente, à savoir bien défendre et attendre sa chance en contre-attaque.

De son côté, le Nigérian Okechukwu Gabriel, élu homme du match, a félicité son équipe pour cette victoire "méritée".

"Malgré la sortie de notre gardien et capitaine (Ikechukwa Ezenwa) aux premières minutes de la rencontre, nous n’avons pas paniqué car nous avions confiance en son remplaçant (Oladele Ajiboye) qui ne nous a pas déçus" a souligné l’auteur du but qualificatif des Super Eagles, notant que cette victoire et cette qualification sont les résultats d’un travail collectif de toute l’équipe.

Pour sa part, le sélectionneur du Soudan, Logarusic Zdravko Hrvatsko, a, d’emblée, félicité le Nigeria et son coach pour cette qualification en finale.

"Parfois au football, on ne mérite pas de perdre mais on perd, et parfois on ne mérite pas non plus de gagner mais on gagne" a-t-il déclaré.

"Nous avons bien joué mais nous n’avons pas réussi à marquer. En face, le Nigeria a marqué et a bien défendu par la suite", a regretté le Croate.

"Ça fait seulement cinq semaines que je suis à la tête de cette équipe soudanaise, nous avons fait de grands progrès, et dans ce CHAN, nous avons démontré à tout le monde que nous pouvons tenir tête à n’importe quelle équipe" a-t-il conclu.