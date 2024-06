Sakina Ouzaraoui Diki signe au Costa Adeje Tenerife

La jeune internationale marocaine Sakina Ouzaraoui Diki rejoindra la saison prochaine le championnat espagnol féminin (Liga F), après avoir signé un contrat avec le club Costa Adeje Tenerife.



Sakina Ouzaraoui Diki (23 ans), qui a paraphé un contrat de deux ans avec le club de l’archipel canarien, ''apportera jeunesse et qualité pour renforcer l’attaque de Costa Adeje Tenerife'', selon un communiqué du club espagnol de football de première division, publié mercredi.



Malgré son jeune âge, Sakina a remporté cinq championnats nationaux belges avec RSC Anderletch et une coupe, et a été élue meilleure joueuse d'Afrique du Nord en Belgique quatre années de suite.



Elle compte 11 sélections avec l'équipe nationale du Maroc, dont quatre matchs lors de la Coupe du monde 2023.

Sakina a été désignée parmi les dix meilleures dribbleuses du tournoi.