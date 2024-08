Saida Charaf et Lartiste enflamment la fan zone "Africa Station" des JO de Paris

La scène de la fan zone "Africa Station", installée à proximité du Village Olympique sur l'Île-Saint-Denis en région parisienne, a vibré, jeudi soir, aux rythmes des artistes marocains Saida Charaf et Lartiste, offrant au public une soirée vibrante aux forts accents patriotiques.



Dans une atmosphère empreinte de joie et d’enthousiasme, Saida Charaf et Lartiste se sont succédé sur scène pour interpréter un florilège de leurs répertoires musicaux riches en rythmes et en mélodies au grand bonheur d'un public nombreux et hétéroclite. Les spectateurs, conquis par la puissance de leurs voix et l’envoûtement de leurs performances, ont chanté en chœur les tubes emblématiques des deux artistes.



Lartiste, icône du rap franco-marocain qui connaît un succès fulgurant ces dernières années, a tout donné pour ses fans. Arborant le drapeau national, il a interprété ses titres les plus célèbres tels que "Chocolat", "Clandestina", "Miel", et "Polygame". La foule a repris à l'unisson chaque refrain, transformant l'événement en une véritable fête collective.



Alors que la soirée atteignait son apogée, Saida Charaf, connue pour sa présence scénique imposante et sa voix puissante, a enchanté le public avec une série de chansons marocaines populaires, notamment "Ga3 Ga3 ya Zoubida", "Ashab al Baroud" et "Dour Biha Ya Chibani".



L'artiste marocaine a également offert une prestation mémorable de chansons patriotiques telle que "Laâyoune Aainiya", renforçant ainsi le sentiment de fierté nationale parmi le public.



"C’est une très belle journée parce qu’elle consacre la présence du Maroc dans la station Afrique de l’Île-Saint-Denis", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, l’ambassadrice du Maroc à Paris, Samira Sitaïl, peu avant le début du concert.



Mettant en avant le nombre important des pays africains exposant à l'Africa Station, Mme Sitaïl, qui a effectué une visite au stand marocain "Maison Maroc", a affirmé que "le Maroc a marqué sa présence sur ce site pour faire connaître la richesse de son artisanat, de son histoire et son engagement pour les valeurs d’ouverture, de tolérance et de l’olympisme".



De son côté, le maire de L'Île-Saint-Denis, Mohamed Gnabaly, a exprimé sa grande satisfaction quant à cette "maison africaine de célébration", regroupant tout le continent africain pour fêter les athlètes, les artistes et les peuples du continent.

"Aujourd’hui, nous sommes présents pour la journée du Maroc et j’en suis très heureux. Les Marocains savent accueillir et savent mettre de l’ambiance", s'est-il félicité.



La soirée a également vu la participation de l'artiste Maria Naciri, interprète de jazz et de soul, et du Maalem Tarik Ait Hmitti, maître des rythmes et sonorités authentiques de la chanson locale.



Parmi les nombreux spectateurs venus au concert organisé pour célébrer la culture marocaine, Sara, une MRE, a fait le déplacement depuis Marseille pour assister à l'événement.



"Voir Saida Charaf sur scène est un rêve devenu réalité pour moi. Elle incarne la richesse de notre patrimoine musical et me rappelle tant de souvenirs au Maroc. C'est un vrai bonheur de pouvoir vivre cela ici, entourée de compatriotes", a-t-elle confié à la MAP.



Installée au cœur de l'espace des festivités "Africa station" dédié à la culture et au sport africains, la "Maison Maroc" a été inaugurée quelques jours avant le lancement des JO de Paris.



Avec un décor de tente caïdale, pavoisée de couleurs nationales, elle donne à voir une sélection de pièces d’artisanat, de produits du terroir et de spécialités gastronomiques marocaines.

Le site accueille jusqu’au 11 août le public pour des retransmissions des compétitions des JO et des animations, concerts, spectacles, expositions et rencontres avec les athlètes.



Par Maria Mouatadid (MAP)