Saïd Hasbane bien parti pour rester

Prévue initialement le 31 mars dernier, l’assemblée générale extraordinaire du Raja, section football, a été reportée au 13 courant à partir de 19 heures dans un hôtel casablancais.

Une date bien loin d’être fortuite puisqu’elle vient à deux jours (15 avril) du derby Raja-WAC comptant pour la 25ème journée du championnat national Maroc Telecom Pro 1. Autrement dit, une AGE dont les travaux risqueraient fort bien d’être de nouveau remis aux calendes grecques.

Le communiqué relayé par le site officiel du club, rajacasablanca.com, indique que cet ajournement se justifie par le fait de permettre aux différentes parties du RCA de trouver un terrain d’entente devant permettre la tenue de l’AGE dans des conditions optimums.

Trois points sont inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée à savoir l’amendement des statuts du club et leur harmonisation avec la loi 30-09 relative à l'éducation physique et au sport, l’approbation de la création d’une société anonyme à objet sportif et la mise en place d’une instance devant gérer le club jusqu’à la fin de la saison.

Partant de là, et comme nous l’avions déjà souligné dans un précédent article, le départ du président actuel des Verts, Saïd Hasbane, est une éventualité à écarter pour de bon.

Le «j’y suis, j’y reste» se confirme, n’en déplaise à ses nombreux détracteurs qui n’aspirent qu’à une seule chose : un Raja avec un nouveau président, ou le cas échéant, dirigé par un comité provisoire avec à sa tête M’Hamed Aouzal.

En attendant, l’on voit mal Saïd Hasbane partir d’autant que son équipe est bien placée pour ravir d’autres sacres sous sa présidence. En effet, après avoir remporté en début de saison la Coupe du Trône, le club casablancais continue de faire partie des sérieux prétendants au titre de champion du Maroc, sans omettre qu’il n’est plus qu’à un tour de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, sachant qu’il affrontera, dans ce cadre, samedi prochain à Lusaka, au tour des seizièmes de finale bis (aller) la formation zambienne de Zanaco FC.