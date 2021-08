Sahara marocain : Madagascar réitère son soutien au Royaume

Le ministre malgache des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina, a réitéré, mardi à Paris, le soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. "La position de Madagascar est inchangée. C'est le soutien total à S.M le Roi Mohammed VI, dans le cadre de la revendication territoriale du Maroc sur le Sahara", a indiqué le chef de la diplomatie malgache dans une déclaration à la MAP, à l'occasion de l’audience accordée par le Président Andry Rajoelina à une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), conduite par son président Chakib Alj, en marge de la première rencontre des entrepreneurs francophones organisée par le Medef, patronat français. "A titre personnel, je suis moi-même allé plusieurs fois à Laâyoune et je connais bien cette région qui fait partie du territoire national marocain", a-t-il confié. Il a également exprimé le souhait de son pays de renforcer "les relations bilatérales avec le Royaume du Maroc dans la prolongation de cette amitié fraternelle qui a commencé déjà dans les années 1950 avec le malheureux exil de Feu S.M Mohammed V". Il s’est en outre dit "confiant" que les projets et les pistes de coopération identifiés lors de la rencontre avec la délégation de la CGEM "vont être concrétisés". "Il n'y a aucune raison pour qu’ils ne soient pas concrétisés dans la mesure où il y a une volonté de part et d’autre : une volonté institutionnelle du patronat marocain et une volonté institutionnelle du président de la république de Madagascar", a ajouté le chef de la diplomatie malgache.