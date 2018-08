Sadik Mehdi et Rahmani Oumaima vainqueurs de la 2ème étape du GP national du triathlon

Les triathlètes Sadik Mehdi et Rahmani Oumaima ont remporté, respectivement chez les hommes et les dames, la 2è étape du Grand Prix national de triathlon, qui s'est déroulée samedi à Mohammedia.

Sadik a bouclé les trois épreuves (750m de natation, 20 km de course à vélo et 5 km de course à pied) en 00h54’47’’, suivi du vainqueur de la première étape (Rabat), Amine Farih (00h55’39’’), qui a franchi la ligne d’arrivée devant Kouzkouz Nabil (00H56’00’’).

Chez les dames, Rahmani s’est imposée avec un chrono de 1H18’35’’ devançant Mikou Kawtar (1h18’47’’) et M’Safer Samia (1h19’26’’).

La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de cette compétition, a été présidée par le gouverneur de Mohammedia, Ali Salem Chegaf, en présence des autorités et des élus locaux ainsi que de personnalités sportives de la ville. Les trois premiers gagnants (garçons et filles) ont reçu des Prix respectivement de 6000, 4000 et 2000 DH.

Cette deuxième étape du Grand Prix national de triathlon est organisée à l'initiative du conseil préfectoral du sport de la ville, en partenariat avec la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMST).

S’inscrivant dans le cadre des festivités de la semaine sportive "Mohammedia au cœur de la mer" (31 juillet-5 août), cette étape a réuni quelque 120 triathlètes, dont 18 femmes représentant les différents clubs nationaux, ainsi que 15 triathlètes étrangers.

La compétition a pris le départ de la plage-centre pour une épreuve de 750 mètres de natation, avant de passer par les différents boulevards et rues du centre-ville, parcourus à vélo par les triathlètes sur 20 km, pour terminer par la discipline de la course à pied de 5 km, qui s’est déroulée autour du Parc Moulay El Hassan.

Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en application de l’accord de partenariat paraphé en 2017 par Mme Nezha Bidouane présidente de la FRMSPT et Khalid Baghri, président du conseil préfectoral du sport de Mohammedia.

L'étape inaugurale du Grand Prix national de la discipline s'est déroulée à Rabat, juillet dernier, et a été remportée par les triathlètes Nabil Kouzkouz et Samia M’safer.

Les jeunes triathlètes Amine Farih et Karima Kanoun (Association Amal Inezgane) ont été sacrés champions de la première édition du Grand Prix national de triathlon, au terme de l’ultime étape disputée le mois de décembre (2017) dernier à Dakhla, dans le cadre du Triathlon international de la perle des provinces du Sud.

Ainsi, Farih avait terminé la saison écoulée en tête du classement avec un total de 71 points, devançant de trois points son coéquipier Nabil Kouzkouz, alors que Zakaria Hssiki (Association Sportive de Salé) a complété le podium avec 59 points.

Karima Kanoun avait eu, quant à elle, le dernier mot en s’imposant avec un total de 72 points, suivie de Lamyiae Cherkab (63 pts) et de Oumaima Rahmani (50 pts).