Sacre continental pour des Verts en verve

Bel exploit du Raja du côté du Bénin. Les Verts ont réussi, samedi au stade de l’Amitié à Cotonou, à remporter pour la troisième fois de leur histoire, la Coupe de la Confédération CAF, et ce après avoir surclassé l’équipe algérienne de la Jeunesse Sportive de Kabylie par 2 à 1.



Une victoire tant attendue par toutes les composantes du club rajaoui qui restait sur une série de contre-performances sur le plan national, ce qui avait donné lieu à un climat tendu dans la demeure à la veille de cette finale.



Pour le contingent dépêché, auquel manquait surtout le capitaine Mohcine Moutawalli, écarté pour des raisons disciplinaires, la mission était des plus claires : secouer le cocotier et regagner le bercail avec le trophée continental.



Sur le papier, nombreux étaient ceux qui donnaient le Raja favori. Et les Verts ont bel et bien honoré leur standing tout au long de la partie, particulièrement au cours de la première période qu’ils ont abordée pied au plancher. Le scénario souhaité n’a pas tardé à se produire, puisque dès la cinquième minute de jeu, Soufiane Rahimi, sacré meilleur joueur du match, est parvenu à débloquer la situation. Une ouverture du score qui a permis aux Casablancais de prendre un ascendant psychologique sur leur adversaire qui, au moment où il cherchait à revenir dans la partie, s’est fait doubler de nouveau grâce à une réalisation de l’inévitable Ben Malongo (14è).



Pour un sale quart d’heure, ç’en était bien un pour les Canaris sachant que Mahmoud Benhalib avait raté un but tout fait.

A deux à zéro, d’aucuns ont cru que les carottes étaient cuites, mais c’était mal connaître la JSK, triple lauréate de la C2 continentale, qui avait entamé la seconde période sur les chapeaux de roues, réduisant la marque dès la 46è mn par l’intermédiaire de son buteur Zakaria Boulahia qui était incertain pour cette rencontre.



La formation kabyle a beau manœuvrer dans l’espoir de remettre les pendules à l’heure mais l’arrière-garde rajaouie, conduite par Anas Zniti qui en est à sa cinquième étoile africaine, veillait bien au grain. Même à dix, après l’expulsion du milieu récupérateur Omar El Arjoun, les Verts n’ont pas flanché et l’intégration de Mohamed Zrida et Fabrice Ngoma a assuré un certain équilibre à l’équipe, ce qui lui a permis de tenir bon jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitzas, crédité d’ailleurs d’une bonne prestation.



Au terme de cette finale, le coach du Raja, Lassad Chabbi, s’est dit honoré d’avoir reçu un appel téléphonique de S.M le Roi Mohammed VI qui a félicité le club pour cette consécration. Comblé, le coach tunisien l’aurait été beaucoup plus s’il n’y avait pas eu cet incident lors de la conférence de presse avec un responsable de la communication de la CAF qui, d’après certaines sources sur place, aurait refusé de passer le micro à un journaliste algérien qui voulait poser une question. Une attitude pas du tout appréciée par Chabbi qui s’est rangé du côté dudit journaliste, estimant qu’il devait quitter la salle et aller rejoindre ses poulains pour fêter ce trophée amplement mérité.



La coupe remportée, le Raja a regagné aussitôt Casablanca qui a vécu des scènes de liesse et de fête, sachant que des supporteurs s’étaient déplacés aux premières heures de dimanche pour accueillir la délégation rajaouie, heureuse d’avoir fait le job et d’avoir garni le palmarès du club par une neuvième étoile africaine. Et la saison 2020-2021 pourrait compter une autre ligne de gloire si le club parviendrait à décrocher le 23 août prochain la Coupe arabe Mohammed VI lorsqu’il défiera, au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, l’équipe saoudienne d’Al Ittihad de Jeddah.



Bref, le Raja vient de confirmer que la Coupe de la Confédération est la chasse gardée des clubs marocains. Les Verts ont succédé à la RSB, alors que les autres vainqueurs sont l’ASFAR, le FUS et le MAS, sachant que le KACM avait remporté cette épreuve dans son ancienne formule.