Saaïd Amzazi : Il n’y aura pas d’année blanche pour cause de pandémie

Le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, une fois de plus, mis les points sur les i à propos de l’année scolaire 2019-2020

lors de son passage sur la chaîne de télévision 2M vendredi dernier.

Saaïd Amzazi qui a été désigné la semaine dernière porte-parole du gouvernement, a rappelé que son département n’a pas l’intention de décréter une année blanche dans les écoles à cause de la pandémie, soulignant par ailleurs que les examens sont maintenus et que la programmation restera tributaire de la date de la levée du confinement.

Le responsable gouvernemental a également avancé que les cadres du ministère de l’Education nationale travaillent actuellement sur différents scénarios concernant la fin de l’année scolaire en cours, sans pourtant autant donner de précisions là-dessus.

Il a également précisé que les cours de soutien seront intensifiés après la reprise des études, tout en mettant en avant le fait que l’année scolaire a démarré début septembre 2019 et que les cours présentiels n’ont été interrompus que le 13 mars dernier, ce qui constitue 75 % du temps scolaire.

S’agissant de l’enseignement à distance initié depuis le début de cette crise sanitaire, le ministre de l'Education nationale a donné la priorité essentiellement aux élèves qui vont passer les examens nationaux, précisant que cet enseignement ne pourra en aucun cas suppléer l’enseignement présentiel.

Et pourtant, Saaïd Amzazi a précisé que le ministère a pu mettre en place plus de 657.000 classes virtuelles, soit 90 % de celles qui existent dans la réalité. « Les cours virtuels produits durant cette période dépassent ceux qui ont été produits lors des dix dernières années », a noté le ministre de l’Education nationale, soulignant que certains élèves ne suivent pas ces cours vu que l'enseignement à distance est facultatif selon lui.

Il a aussi mis l’accent sur un point essentiel. D’après lui, les examens et les devoirs que les enseignants donnent à distance durant cette période de confinement sanitaire ne seront pas pris en compte,et ce afin de garantir le principe de l'égalité des chances entre tous les élèves.

Concernant les frais de scolarité dans l’enseignement privé, il a appelé les établissements d'enseignement privés à faire preuve de flexibilité pendant cette crise sanitaire en prenant en considération la situation des familles et leur a demandé d’octroyer des facilités de paiements pour certaines familles en difficulté.

« Les parents d'élèves qui travaillent dans le secteur public et qui n'ont pas été touchés financièrement par la pandémie doivent payer les frais de scolarité de leurs enfants, parce que les établissements d’enseignement privé sont tenus de payer les salaires de leur personnel », a précisé le porte-parole du gouvernement. Et d’ajouter: « Pour ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la crise du coronavirus, ils peuvent parvenir à un deal avec les établissements d’enseignement privé soit pour reporter le paiement des frais à une date ultérieure soit pour les exonérer partiellement ou totalement desdits frais ».

Il y a lieu de préciser que la question de l’annulation des examens scolaires au Maroc a été posée après la décision prise récemment par les autorités françaises d’évaluer cette année les élèves de Terminales qui passent un bac général, technologique et professionnel uniquement via le contrôle continu. Saaïd Amzazi a déjà écarté cette éventualité au Maroc soulignant, dans une déclaration à nos confrères de Finances News Hebdo, que « l’épidémie au Maroc n’est pas au même niveau qu’en France et que les deux pays ne sont pas dans la même situation. Et donc, on ne peut absolument pas extrapoler la décision française au Maroc ».