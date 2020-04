Saâd Dine El Otmani appelle les citoyens à faire preuve de patience et à respecter la quarantaine

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a réitéré, jeudi, son appel aux citoyens à davantage de patience, à respecter la quarantaine et à ne quitter le lieu de résidence qu’en cas d’extrême nécessité en prenant toutes les précautions, surtout après l'apparition de foyers familiaux de transmission du coronavirus.

"Nous comptons sur la compréhension des citoyens de la gravité de la situation et le strict respect de la quarantaine", a-t-il affirmé à l’ouverture de la réunion du Conseil de gouvernement, mettant en garde contre les conséquences désastreuses du non-respect de ces mesures et de l’absence de collaboration avec les autorités, a indiqué un communiqué lu par le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d'un point de presse à l’issue du Conseil.

Il s’est en outre félicité des initiatives proactives et des Hautes orientations de S.M le Roi Mohammed VI, qui donnent la priorité à la santé et la sécurité des citoyens et confirment le leadership du Royaume ainsi que sa mobilisation pour endiguer la pandémie du coronavirus.

Saâd Dine El Otmani a aussi souligné que le gouvernement travaille comme une seule équipe, notamment dans ces circonstances qui nécessitent, de tous, les plus hauts niveaux de solidarité et de coopération, et de placer l’intérêt de la patrie et des citoyens au-dessus de toute considération, exprimant ses remerciements à l’ensemble des membres de l'Exécutif pour les efforts qu’ils déploient, tout en les appelant à multiplier les efforts et à suivre la situation avec sérieux, dévouement et sens de sacrifice pour que le gouvernement soit à la hauteur des défis qu’affronte le pays dans ces circonstances difficiles.

Après avoir rappelé que le gouvernement accordera aussi de l’intérêt aux autres dossiers, le chef du gouvernement a relevé qu'"il est normal que tout l’effort soit concentré sur la maîtrise de cette pandémie et la protection des citoyens et plus particulièrement des catégories vulnérables, qui jouissent de la sollicitude Royale et d’un suivi de l'Exécutif", formant le vœu de sortir de cette crise avec moins de dégâts pour la patrie et les citoyens.

Saâd Dine El Otmani a ,par ailleurs, réitéré ses félicitations à Saaid Amzazi que SM le Roi a chargé des fonctions du porte-parole du gouvernement et à Othman El Firdaouss que le Souverain a nommé ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.