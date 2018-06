Saad Abid, l'histoire d'un périple épique à la conquête de nouveaux “souffles” pour Maroc-2026

A chacun son périple. Les uns voyagent dans la seule ambition de réaliser certaines attentes, d'autres pour vivre les meilleurs moments de leur vie, alors que certains partent à la recherche d'un idéal dont ils ont toujours rêvé. Pour Saad Abid, un jeune Marocain qui fait le tour du monde, le concept du voyage signifie tout autre chose.

Muni d’un ballon dégonflé et de quelques outils pour mener à bien sa quête, ce jeune aventurier a entrepris de sillonner le monde pour servir son pays.

Arborant un maillot blanc qui porte le slogan "Maymkench 2026" (impossible 2026), pour titiller ceux qui ne croient pas assez aux chances du Maroc quant à l'organisation du Mondial 2026, Abid part à la découverte de nouveaux mondes et de nouvelles cultures, tout en se lançant dans le défi incroyable et inédit d’aller à la rencontre de 26 célébrités de 26 pays différents et en l’espace de seulement 26 jours afin de récolter des soutiens pour cette candidature "exceptionnelle".

"Cette initiative, qui fait le buzz depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, a pour principal objectif de rallier le soutien des célébrités à la candidature du Maroc pour abriter la plus prestigieuse des compétitions footballistiques", explique Abid à la MAP.

Quant au choix d’un ballon dégonflé, l’ancien champion du Maroc de surf a fait savoir que cette image reflète une certaine mentalité défaitiste qui n'a pas sa place chez-nous, faisant savoir que le rôle de chaque célébrité consiste précisément à prodiguer un souffle d'espoir et "faire de la candidature marocaine un vecteur d'unité nationale et d'optimisme sans égal qui rassemble tout un peuple autour d'un but commun".

"C’est dans cette optique que je me suis lancé dans cette expérience pour convaincre les plus grandes célébrités du monde du football à supporter le rêve de toute une nation et de les impliquer dans un élan collectif qui vise à mobiliser tout un chacun en faveur de la candidature du Maroc", ajoute-t-il.

Le quintuple et vedette argentine du ballon rond, Lionel Messi, son coéquipier au FC Barcelone et champion du monde 2010 Andrès Iniesta, le champion du monde 2006, Pirlo, les Madrilènes Luka Modrić, Marcelo, Karim Benzema et le Marocain Achraf Hakimi, 1er joueur marocain champion d’Europe, le Suédois Zlatan Ibrahimovic, Daddy Yankee sont autant de stars qui ont "joué le jeu" et se sont montrés réceptifs à cette intelligente démarche. Jusqu’ici, les résultats de cette aventure sont positifs et les échos sont assez bons.

"Grâce à cette initiative, une importante communauté s'est créée autour de cette candidature et un réel engouement est né", se réjouit Abid, tout en se disant très reconnaissant envers tous ceux qui l'encouragent dans cette mission "qui n'est pas de tout repos".

Ayant la fibre verte, Abid ne compte pas s’arrêter là. Il envisage de poursuivre l’aventure et de passer à d’autres actions, cette fois-ci, d’ordre socio-sportif.

Après "Maymkench 2026", "nous aimerions construire un stade de foot (de l'espoir) destiné aux enfants défavorisés et de l'équiper d’installations 100% écolo et respectueuses de l'environnement", dit-il.