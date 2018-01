Sa Majesté le Roi reçoit les cinq nouveaux ministres que le Souverain nomme membres du gouvernement

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu lundi 4 Joumada 1-er 1439 H, correspondant au 22 janvier 2018, au Palais Royal à Casablanca, les cinq nouveaux ministres, en présence du chef du gouvernement, que le Souverain a nommés membres du gouvernement conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution.

Il s’agit de :

Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville.

Saïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Anas Doukkali, ministre de la Santé.

Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Coopération africaine.

Mohamed El Gharass, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la Formation professionnelle.

Par la suite, les nouveaux ministres ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

Ensuite, Sa Majesté le Roi a présidé une réunion avec les nouveaux ministres, en présence du chef du gouvernement.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi a posé pour une photo-souvenir avec les membres du gouvernement.