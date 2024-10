SPECIAL. Climat 2023: Une année de tous les extrêmes

« Chaleur sans précédent, graves sécheresses et débits fluviaux réduits, conditions d'écoulement généralement plus sèches que la normale, déficits pluviométriques importants, graves inondations,… ». Tels sont les faits climatiques marquants de l’année 2023, selon un dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).



Du jamais vu



Selon ce document, « l'année 2023 a été marquée par une chaleur sans précédent, devenant l'année la plus chaude jamais enregistrée avec 1,45 °C de plus que les niveaux préindustriels. La transition des conditions La Niña à El Niño, ainsi que la phase positive du dipôle de l'océan Indien (aussi connu sous le nom d'El Niño indien, IOD) ont contribué à cette chaleur extrême et à divers impacts météorologiques allant de fortes pluies et d'inondations à des sécheresses».



En outre, ledit rapport ajoute que «l'année 2023 a été marquée par des conditions de débits fluviaux généralement plus sèches que la normale, voire normales. Comme en 2022 et 2021, plus de 50% des bassins hydrographiques mondiaux ont enregistré des écarts par rapport aux conditions proches de la normale, principalement des débits inférieurs à la normale, avec un nombre plus restreint de bassins présentant des conditions supérieures et très supérieures à la normale ». Tout en soulignant que « de vastes territoires d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ont souffert d'une grave sécheresse et de débits fluviaux réduits en 2023. Les bassins du Mississippi et de l'Amazone ont connu des niveaux d'eau historiquement bas.



« La côte est de l'Afrique a connu des débits supérieurs et très supérieurs à la normale. La Corne de l'Afrique, qui a connu cinq saisons de pluies sèches consécutives, a été touchée par des inondations ». En Asie et en Océanie, les grands bassins fluviaux - le Gange, le Brahmapoutre et le Mékong - ont connu des conditions inférieures à la normale sur la quasi-totalité de leur territoire. L'île du Nord de la Nouvelle-Zélande et les Philippines ont connu des débits annuels très supérieurs à la normale. En Europe du Nord, l'ensemble du territoire du Royaume-Uni et de l'Irlande a connu des conditions de débit très supérieures à la normale, tout comme la Finlande et le sud de la Suède», indique le rapport. Et ajouter : «Les apports dans les réservoirs ont montré une tendance similaire à celle du débit global des rivières. L'Inde, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ainsi que certaines parties de l'Australie, ont connu des débits inférieurs à la normale. Le stockage dans les réservoirs à l'échelle du bassin a varié de manière significative, reflétant l'influence de la gestion de l'eau, avec des niveaux très supérieurs à la normale dans des bassins tels que l'Amazone et le Paraná, mais aussi dans d'autres régions du monde, où le débit des fleuves était très inférieur à la normale en 2023».



S’agissant des niveaux des eaux souterraines, les experts des OMM observent qu’« en Afrique du Sud, la majorité des puits affichaient des niveaux supérieurs à la normale, suite aux précipitations supérieures à la moyenne de ces dernières années; il en allait de même en Inde, en Irlande, en Australie et en Israël. Une diminution notable de la disponibilité des eaux souterraines a été observée en Amérique du Nord et en Europe en raison d'une sécheresse prolongée. Au Chili et en Jordanie, les niveaux des eaux souterraines étaient également inférieurs à la normale, les baisses à long terme étant dues à des prélèvements excessifs plutôt qu'à des facteurs climatiques ».



Ces mêmes experts constatent que « les niveaux d'humidité des sols ont été majoritairement inférieurs à la normale ou très inférieurs à la normale sur de vastes territoires à l'échelle mondiale, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient étant les principales régions concernées».



Bassins asséchés et pluies diluviennes



Concernant la situation en Afrique, le rapport indique que « ce continent a été frappé par de graves inondations en 2023. La Libye, le Mozambique, le Malawi, la République démocratique du Congo, le Rwanda et la Corne de l'Afrique (qui avaient souffert de cinq saisons de pluies consécutives) ont tous été confrontés à de graves inondations, probablement déclenchées par les conditions d'El Niño. Ces inondations ont fait au total plus de 12.600 victimes, dont plus de 11.000 pour la seule Libye. La côte Est de l'Afrique, y compris les bassins des fleuves Limpopo et Zambezi, a connu des débits supérieurs et très supérieurs à la normale. Les réservoirs d'Afrique du Sud ont connu des apports supérieurs à la normale à la suite de conditions de débit supérieures à la normale. Les niveaux d'humidité des sols en Afrique subsaharienne ont été généralement inférieurs à la normale, à l'exception de l'Afrique du Sud, qui a connu des conditions d'humidité du sol supérieures à la normale».



« Les taux d'évapotranspiration (ETR) en Afrique subsaharienne durant les mois de décembre-février et de juin-août ont été normaux à inférieurs à la normale, sauf en Afrique de l'Ouest et dans les bassins côtiers de l'Afrique du Sud. La Corne de l'Afrique a connu des taux d'ETR supérieurs à la normale pendant les mois de mars-mai et de septembre-novembre, avec des précipitations intenses et des inondations associées en octobre », précise ledit document. Et d’ajouter : « les niveaux des eaux souterraines dans une grande partie de l'Afrique du Nord, y compris la Libye, étaient inférieurs à la normale, reflétant des baisses à long terme probablement dues à des prélèvements excessifs plutôt qu'à des facteurs climatiques. L'Afrique subsaharienne et la Corne de l'Afrique ont toutes deux connu des SST nettement supérieures à la normale en 2023, reflétant une augmentation significative et persistante du stockage de l'eau depuis 2019, ce qui met en évidence les tendances positives à long terme dans ces régions».



Divergences et insuffisances



Sur un autre registre, l’OMM explique que «la validation des résultats modélisés pour 2023 a montré une concordance dans plus de 73% des bassins entre les anomalies observées et simulées, en particulier en ce qui concerne les précipitations, notamment en Europe centrale et septentrionale, en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans le cours supérieur du fleuve Paraná au Brésil et au Paraguay, dans le Gange en Inde et le fleuve Irrawaddy au Myanmar. Toutefois, des divergences entre les anomalies modélisées et observées ont été observées en Afrique du Sud, dans le bassin supérieur de l'Amazone, dans le bassin du Lule en Suède, dans les bassins du Nelson et du Mississippi supérieur en Amérique du Nord, et dans le fleuve Niger en Afrique».



A ce propos, les experts de l’OMM soutiennent que «si les modèles sont capables de fournir une image cohérente et fiable des conditions d'écoulement dans de nombreux bassins versants à travers le monde, la validation des modèles n'est pas suffisante ». Et d’ajouter qu’«en général, il n'existe pas encore de système d'observation systématique du cycle hydrologique mondial, en raison du manque de mesures in situ et/ou d'échange de données».



Hassan Bentaleb