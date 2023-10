SM le Roi reçoit plusieurs ambassadeurs étrangers

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, mercredi au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.



Il s'agit de :



- M. Jorgen Karlsson, Ambassadeur du Royaume de Suède,

- Mme Anna Jankovic, Ambassadrice de la République d'Autriche,

- M. Nazim Adil oglu Samadov, Ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan,

- Mme Abuk Nikanora Manyok Aguer Cussac, Ambassadrice de la République du Soudan du Sud,

- M. Puneet Talwar, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique,

- M. Serhii Saienko, Ambassadeur d'Ukraine,

- M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de la République française,

- M. Carlos José de Pinho e Melo Pereira Marques, Ambassadeur de la République portugaise,

- M. Mamadou Coulibaly, Ambassadeur de la République du Burkina Faso,

- M. Fabio Chinda, Ambassadeur du Royaume de Thaïlande,

- M. Elias Lopes Andrade, Ambassadeur de la République du Cap-Vert,

- M. Alexandre Guido Lopes Parola, Ambassadeur de la République Fédérative du Brésil,

- Mme Marjaana Sall, Ambassadrice de la République de Finlande,

- M. Ahmed Bahia, Ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du Chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed El Alaoui.