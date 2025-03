SM le Roi nomme des responsables d’institutions constitutionnelles

Voici un communiqué du Cabinet Royal :



"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu nommer, ce lundi 24 mars 2025, certains responsables d’institutions constitutionnelles. Il s’agit de :



-M. Abdelkader Amara, président du Conseil économique, social et environnemental.

-M. Mohamed Benalilou, président de l’Instance nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption.

-M. Hassan Tariq, au poste de Médiateur du Royaume.



Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la volonté de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, de voir ces institutions accomplir les missions qui leur sont confiées par la Constitution du Royaume, de raffermir leur rôle dans la consécration des principes de la bonne gouvernance, de la consolidation de la démocratie participative et de la protection des droits et libertés.



Elles reflètent aussi l’intérêt accordé par Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, à ces instances, en tant qu’institutions constitutionnelles indépendantes, en vue de conférer une dynamique nouvelle à leurs missions et de renforcer leur interaction avec les différentes institutions nationales, dans le suivi des différentes réformes et grands chantiers que connaît le Royaume".