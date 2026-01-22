SM le Roi nomme 24 auditeurs en qualité de magistrats de deuxième grade auprès des juridictions financières

-
Hassan Tariq appelle à ériger la Haute Approbation Royale instituant la Journée nationale de la médiation de service public en pratique inspirante dans l’espace francophone
L'ambassadeur d’Arabie saoudite au Maroc salue le soutien du Royaume, sous le leadership de SM le Roi, à Al-Qods et à la Palestine
Nouvelle session de la Haute Commission Mixte de partenariat maroco-sénégalaise
Le chercheur Mehdi Ghouirgate retrace les itinéraires intellectuel et politique d’Ibn Khaldoun
Au cours de cette réunion, 155 magistrats des juridictions financières ont également été promus au grade principal créé récemment, suite aux Hautes Directives Royales, ce qui témoigne de la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, à l’égard de la famille des juridictions financières, précise la même source.