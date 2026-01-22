SM le Roi nomme 24 auditeurs en qualité de magistrats de deuxième grade auprès des juridictions financières


Jeudi 22 Janvier 2026

SM le Roi nomme 24 auditeurs en qualité de magistrats de deuxième grade auprès des juridictions financières
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu nommer vingt-quatre (24) auditeurs en qualité de magistrats de deuxième grade auprès des juridictions financières, sur proposition du Conseil de la magistrature des juridictions financières lors de sa réunion tenue le 9 décembre 2025, indique un communiqué de la Cour des comptes.

Au cours de cette réunion, 155 magistrats des juridictions financières ont également été promus au grade principal créé récemment, suite aux Hautes Directives Royales, ce qui témoigne de la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, à l’égard de la famille des juridictions financières, précise la même source.


