SM le Roi félicite les Souverains de Suède à l'occasion de la fête nationale de leur pays et la présidente élue des Etats-Unis du Mexique

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Carl Gustaf XVI et SM la Reine Silvia, Souverains de Suède, à l'occasion de la fête nationale de leur pays.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur aux Souverains de Suède et à l'ensemble des membres de leur famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple suédois.

Le Souverain exprime également Sa fierté des relations distinguées unissant les deux pays et peuples, basées sur l'amitié, la coopération et l'estime mutuelle.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations à Mme Claudia Sheinbaum, à l’occasion de son élection à la présidence du Mexique.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime à Mme Claudia Sheinbaum Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans l’exercice de ses hautes fonctions, tout en saluant la confiance placée en elle, en tant que première femme présidente dans l'histoire du Mexique, pour conduire ce pays ami afin de réaliser ses aspirations de prospérité et de progrès continu.



Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer Son appréciation des relations d'amitié cordiales unissant les deux pays, faisant part de Sa ferme détermination à oeuvrer de concert avec Mme Sheinbaum pour renforcer ces relations et les rehausser dans les différents domaines et ce, dans le cadre du respect total et mutuel des constantes nationales des deux pays et au service des deux peuples amis.