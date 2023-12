SM le Roi félicite le Serviteur des Lieux Saints de l'Islam suite à la désignation de Riyad pour accueillir l’Exposition universelle 2030

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, suite à la désignation de Riyad pour accueillir l’Exposition universelle 2030.



Dans ce message, le Souverain exprime au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam et, à travers lui, au peuple frère du Royaume d’Arabie Saoudite, Ses chaleureuses félicitations après le choix mérité de Riyad comme ville hôte de "l'Expo universelle 2030", une attribution qui confirme une fois de plus le rôle pionnier que joue ce pays sur le plan tant régional qu’international.



Sa Majesté le Roi se félicite, à cet égard, de la haute confiance placée en ce pays frère par la communauté internationale, en guise de reconnaissance et de considération pour la place privilégiée qu’il occupe aux niveaux régional et international, ainsi que pour les acquis et réalisations d'envergure de l'Arabie saoudite sous la sage conduite du Roi Salmane, permettant au Royaume de gagner avec mérite le pari de l’organisation des plus grandes manifestations internationales, de nature à contribuer à la consolidation des ponts de rapprochement entre les peuples et les cultures et à la consécration des valeurs de solidarité, de coopération et de coexistence.



Le Souverain saisit cette occasion pour réitérer au Roi Salmane le soutien du Royaume du Maroc et son entière disposition à contribuer à la réussite de ce forum commercial et économique mondial, qui offrira sans nul doute une opportunité idoine pour faire connaître la richesse du patrimoine culturel authentique et diversifié du Royaume d’Arabie saoudite frère en général, et de la capitale Riyad en particulier.