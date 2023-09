SM le Roi félicite le Prince héritier d'Arabie Saoudite à l’occasion de la fête nationale de son pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite et Président du Conseil des ministres, à l’occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ses chaleureuses félicitations, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Royaume d’Arabie Saoudite et son peuple frère dans davantage de progrès et de prospérité.



Le Souverain fait également part de Ses sincères vœux de santé et de bonheur à Son frère SAR le Prince Mohammed Ben Salmane, tout en lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de ses missions nobles, en prêtant main forte à "Notre auguste frère le Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, que Dieu le préserve".