SM le Roi félicite le Président syrien à l'occasion de l'anniversaire de la Fête de l'évacuation

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République arabe syrienne, S.E.M. Ahmed Al-Charaa, à l’occasion du 79e anniversaire de la Fête de l'évacuation, célébrée le 17 avril.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à M. Al-Charaa et de davantage de progrès et de prospérité au peuple syrien frère.



Sa Majesté le Roi réitère au président syrien le soutien constant du Royaume du Maroc à l'intégrité territoriale de la Syrie, à sa souveraineté nationale ainsi qu'aux aspirations de son peuple frère à la sécurité, à la stabilité et à la cohésion nationale, alors que "vous dirigez cette étape délicate de l'histoire de votre pays frère".



Réitérant Ses félicitations au Chef de l'Etat syrien, le Souverain implore le Tout-Puissant de lui accorder succès et réussite dans l'exercice de ses nobles fonctions, au service des intérêts et de la grandeur de la Syrie et de son peuple frère.