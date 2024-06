SM le Roi félicite le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg à l'occasion de la fête nationale de leur pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Teresa de Luxembourg à l'occasion de la fête nationale de leur pays.



Dans ce message, SM le Roi exprime Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à Leurs Altesses Royales et de prospérité au peuple luxembourgeois.



"Le Royaume du Maroc se réjouit de la perspective d’enrichir, conjointement avec le Grand-Duché de Luxembourg, l’excellente amitié qui les unit", souligne le Souverain dans ce message.