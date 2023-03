SM le Roi, Amir Al Mouminine, préside la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier MoulayEl Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, a présidé, mercredi au Palais Royal àRabat, la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.



Cette causerie a été animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, sous le thème “Lesfruits de la foi dans la vie humaine”, en s'inspirant du verset coranique : “Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvretout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleuresde leurs actions” (sourate Annahl).