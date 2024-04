SIAM 2024 : Société Générale Maroc dévoile sa nouvelle offre "Pack Solaire"

Société Générale Maroc dévoile, à l'occasion du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient du 22 au 28 avril 2024 à Meknès, sa nouvelle offre "Pack Solaire", réaffirmant son engagement en faveur du développement durable.



"Cette solution clé en main constitue une réponse concrète aux enjeux environnementaux et énergétiques auxquels sont confrontées les entreprises et institutions. En favorisant l'installation de panneaux photovoltaïques pour ses clients entreprises et institutionnels, elle permet notamment à ses clients exploitants agricoles de bénéficier d'une source d'énergie alternative propre et plus économique", indique un communiqué de Société Générale Maroc.



Dans une démarche résolument novatrice, la Banque accompagne ses clients à toutes les étapes de leur projet, de l'identification des besoins à la mise en place de solutions de financement adaptées.



Cette offre comprend trois éléments. Il s'agit d'une mise en relation avec des partenaires de premier plan sous contrat, offrant une prestation client aux meilleurs standards du marché. Ces partenaires sont soigneusement sélectionnés pour participer à la mise en œuvre du "Pack Solaire".



Le deuxième élément portent sur des solutions de financement compétitives et adaptées aux besoins du client. Société Générale Maroc propose, à cet effet, soit un financement classique, sous forme de crédit ou de crédit-bail au client, soit une option de financement-tiers porté par le partenaire.



Quant au troisième élément, il concerne un accompagnement efficace du client avec des interactions cadrées entre Société Générale Maroc, le client et le partenaire, garantissant la rapidité et la qualité d’exécution du projet et permettant au client d’avoir une vision claire des étapes de sa réalisation.



Dans le cadre de l'offre "Pack Solaire", chaque intervenant exerce un rôle bien défini.



Société Générale Maroc offre à ses clients un accompagnement initial, comprenant notamment une première simulation du potentiel théorique de faisabilité et de rentabilité du projet, ainsi qu'une mise en relation avec les partenaires. La Banque participe au financement des projets, que ce soit directement auprès du client ou via le partenaire pour les projets dont l'investissement est porté par ce dernier.



De son côté, le partenaire prend en charge et accompagne le client, effectue les études nécessaires et lui propose un contrat personnalisé en fonction de ses besoins. Cela peut inclure la vente d'une centrale solaire clé-en-main ou la conclusion d'un contrat de location à long terme de fourniture d'électricité.



"En accord avec notre stratégie, l'offre Pack Solaire incarne une solution responsable et innovante destinée à répondre aux exigences de nos clients, qu'ils soient de grandes entreprises ou des PME, qui recherchent un accompagnement concret dans leur engagement en faveur de l'environnement. En nous appuyant sur l'expertise de nos équipes et celle de nos partenaires, nous sommes en mesure de guider nos clients dans leur démarche RSE ainsi que dans la réalisation de leurs projets de transition énergétique aux meilleurs standards internationaux", a dit Youssef Adouan, Responsable BU Corporate Banking, cité dans le communiqué.