SIAM 2024 : Cosumar met en exergue sa contribution à la souveraineté alimentaire

Le groupe Cosumar met en exergue, durant le 16ème Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient jusqu'au 28 avril à Meknès, sa contribution essentielle à la souveraineté alimentaire du Maroc et son engagement accru envers le développement durable.



"En tant qu'acteur responsable et engagé, notre présence au SIAM 2024 souligne notre volonté de promouvoir un développement industriel respectueux de l'environnement, appuyé par nos efforts continus en matière de responsabilité sociale et environnementale, et le soutien indéfectible à nos partenaires agricoles", indique le groupe dans un dossier de presse publié à l'occasion de ce salon.



Cette présence est également un témoignage de la volonté de Cosumar de promouvoir des pratiques agricoles et industrielles plus durables. "Nous sommes déterminés à maintenir notre leadership et à innover au sein du secteur agroalimentaire en partageant nos succès, nos défis et nos aspirations avec l'ensemble des acteurs clés, les partenaires, les médias, et le public", poursuit la même source.



Ainsi, l'entreprise souligne sa détermination à travailler main dans la main ses partenaires régionaux et nationaux pour relever les défis futurs et à poursuivre son engagement envers les communautés locales, contribuant ainsi à une filière sucrière compétitive et durable.



Dans ce sens, Cosumar continue de déployer son programme de recherche et développement visant la digitalisation de ses cultures sucrières, en mettant l'accent sur des pratiques agricoles durables et la protection de la biodiversité.



Depuis sa fondation en 1929, Cosumar s'est imposé comme le fer de lance de l'industrie sucrière marocaine, incarnant à la fois le dynamisme, la résilience et l'innovation dans le secteur agroalimentaire.



Le dévouement du groupe envers la filière sucrière se manifeste à travers une chaîne de valeur respectueuse de l'environnement, garantissant la sécurité, la qualité et l'efficacité de sa production.



Cosumar a été un précurseur dans le domaine de l'agro-industrie grâce a la signature de contrats d'agrégation avec ses partenaires agriculteurs. Cette relation mutuellement bénéfique entre l’agrégateur et les agriculteurs permet d'optimiser la production en termes de qualité et de quantité au niveau de l'amont agricole.



Elle contribue également a améliorer la vie de plus de 80.000 agriculteurs partenaires et de leurs familles dans 5 régions du pays.



Ce modèle d’agrégation, qui distingue Cosumar, offre un accompagnement financier, technique et social performant.



Le groupe possède une capacite globale de traitement de cinq millions de tonnes de plantes sucrières et une capacite de production globale de deux millions de tonnes de sucre blanc.



Grâce a un programme d’investissement de plus de 10 milliards de dirhams, le groupe s’est modernise et a réalisé plusieurs avancées en matière d’innovation et de R&D.



L'année 2023 a vu Cosumar poursuivre son innovation et sa croissance, avec l'exportation de 752.000 tonnes de sucre blanc vers plus de 40 pays, signe d'une stratégie d'expansion réussie.