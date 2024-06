SAR la Princesse Lalla Asmaa préside la cérémonie de fin d’année scolaire de la Fondation Lalla Asmaa pour enfants et jeunes sourds

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa pour enfants et jeunes sourds, a présidé, lundi à Rabat, la cérémonie de fin d'année scolaire 2023-2024 de la Fondation.



A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Asmaa a suivi une présentation sur la formation des formateurs en "l’éducation bilingue des sourds" par visioconférence, animée par Dr Cheryl Shahan, professeur assistante clinicienne spécialiste bilingue en l’éducation des sourds à l’université du Tennesse.



Cette présentation s’est déroulée en présence d’Ali Randy, directeur de la mission USAID auprès de l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, de Romeu Rafel Barriero, président du DevTech/USAID et de Siham Bojji, directrice du programme DevTech/USAID.



Par la suite, Son Altesse Royale a visité une classe qui met en pratique "l’éducation bilingue des sourds". Il s’agit de la classe de CE3 de langage de signes purs et de vocalisation animée par Meryem Haddadi et Amal Chorfi, enseignantes au sein de la Fondation Lalla Asmaa.

SAR la Princesse Lalla Asmaa a ensuite visité la salle d’audiométrie, accompagnée de Richard John Brook, président directeur général de Cochlear - Australie.



De même, Son Altesse Royale a suivi une présentation sur le véhicule équipé pour sensibiliser les jeunes mamans du milieu rural sur le handicap de la surdité, par Dr Majda Frendy, déléguée provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Dans une allocution à cette occasion, Karim Essakalli, coordinateur de la Fondation Lalla Asmaa, a indiqué que cette journée revêt une importance particulière car elle marque un moment clé, non seulement pour les élèves de la Fondation mais également pour l'ensemble de ses équipes.



Dans ce sens, il s'est dit fier du bilan plus que positif illustré par les chiffres impressionnants que la Fondation a atteints cette année, faisant état de plus de 400 implantés dans le Royaume et de plus de 120 en Afrique, sans oublier les succès scolaires réalisés (18 certificats primaires, 8 brevets, 7 bacheliers, 8 titulaires de licence et 2 masters).

Ces chiffres démontrent le potentiel de chaque enfant à pouvoir bénéficier d'un parcours scolaire et universitaire d'excellence.



SAR la Princesse Lalla Asmaa a présidé par la suite la cérémonie de signature de deux conventions de partenariat. La première convention, paraphée par El Houssaine Hsini, directeur par intérim de la Fondation Lalla Asmaa, et M. Mohammed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, est destinée à faire bénéficier les enfants de la Fondation Lalla Asmaa des colonies de vacances organisées par le ministère de la Jeunesse aux niveaux national et international.



La deuxième convention, signée par M. Hsini et Mme Latefa Ahrrare, directrice de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC), porte, quant à elle, sur l’encadrement de tous les ateliers artistiques de la Fondation Lalla Asmaa par les enseignants et les étudiants de l’ISADAC et l’intégration des bacheliers de la Fondation dans le cursus universitaire de l’institut.



Son Altesse Royale a assisté, à cette occasion, à une chorégraphie réalisée par les élèves de la Fondation, encadrés par les professionnels de l’ISADAC, avant de procéder à la remise des diplômes et des prix aux majors de promotion.



A son arrivée au siège de la Fondation, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, Mohammed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et par Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.



Son Altesse Royale a également été saluée par Mohamed Yacoubi, wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Saad Ben Mbarek, 1er vice-président du conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, Fatiha El Moudni, présidente du Conseil communal de Rabat, Abdelaziz Derouiche, président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelillah El Idrissi El Bouzidi, président du Conseil d’arrondissement Agdal-Riad, Karim Essakalli, coordinateur de la Fondation Lalla Asmaa, Rachid Mouatassim, directeur pédagogique de la Fondation Lalla Asmaa, ainsi que par les partenaires de la Fondation Lalla Asmaa.