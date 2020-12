S.M le Roi souhaite prompt rétablissement au Président de la République française

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message au Président de la République française, Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, dans lequel le Souverain lui souhaite prompt rétablissement, et ce suite à sa contamination à la Covid-19.



"J’ai appris que vous avez été testé positif à la Covid-19. J'espère que vous recouvrerez rapidement une parfaite santé et vous adresse tous mes vœux pour un prompt et plein rétablissement", écrit S.M le Roi dans P ce message. Le Souverain assure également le Président français de son soutien.