S.M le Roi ordonne le lancement de l'opération de distribution alimentaire du Ramadan

1.359 personnes dans la préfecture de M'diq-Fnideq bénéficient de l'opération de soutien alimentaire ''Ramadan 1441'', initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité.Cette opération, dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la préfecture M'diq-Fnideq, Yassine Jari, en présence des représentants de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, des membres de la commission provinciale et des autorités locales, ainsi que des responsables de l'Entraide nationale et de la Santé, profite à 422 familles du monde rural et le reste dans les villes de Martil, M'diq et Fnideq.Cette action de solidarité vise à apporter aide et réconfort aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité, et à réduire les effets socioéconomiques de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). La Fondation Mohammed V pour la solidarité et ses partenaires ont dû adapter, cette année, le dispositif de distribution pour que la sécurité des populations soit garantie.Ainsi, elle a été effectuée dans le respect des consignes sanitaires et de protection, selon le règles et les modalités adoptées par les autorités locales.La 21ème édition de l'opération Ramadan d’aide alimentaire s’inscrit dans la continuité de l’élan national de lutte contre les effets du Covid-19 initié par SM le Roi Mohammed VI et intervient en application des Hautes instructions du Souverain, en vue de promouvoir une culture de solidarité et réaliser un développement humain durable.Mi Khadouj, habitante du douar Qliiâa, n'a pas pu cacher son émotion en recevant le premier panier distribué aux habitants du monde rural dans le cadre de la 21ème édition de l'opération Ramadan d'aide alimentaire organisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité.La septuagénaire, qui n'a pas d'enfants et vit seule dans ce douar relevant de la préfecture de Tanger-Asilah, a exprimé sa reconnaissance envers cette initiative Royale humaine. Portant son masque de protection, elle a reçu les membres du comité ayant donné le lancement à cette opération, sous la présidence du wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia.Mi Khadouj fait partie des 3.800 familles habitant dans les douars de la préfecture de Tanger-Assilah qui bénéficieront de cette initiative organisée tous les mois de Ramadan pour que la solidarité nationale continue d'apporter de l’aide et du réconfort aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité, notamment en ces circonstances exceptionnelles marquées par la pandémie du nouveau coronavirus.A l'instar de sa voisine Mi Khadouj, Mi Mina a indiqué que cet appui en nature intervient au bon moment, avec le début du mois de Ramadan, ce qui l'aidera dans ses dépenses dédiées aux denrées alimentaires de base.Dans ce sens, la coordonnatrice régionale de l'Entraide nationale à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Zineb Oulhaj, a fait savoir que le nombre de bénéficiaires de l'opération Ramadan 1441 au niveau de la préfecture de Tanger-Asilah est de 6.550, dont 2.750 bénéficiaires dans le milieu urbain à Tanger et Asilah, alors que les autres bénéficiaires se trouvent dans les douars de la préfecture.Les autorités locales, qui supervisent la distribution des aides dans les meilleures conditions, veillent à acheminer les paniers jusqu'au domicile des bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'état d'urgence sanitaire.Puisque l'opération Ramadan de cette année coïncide avec la décision du confinement, le comité provincial supervisant cette opération a décidé que les paniers seront distribués, au niveau des villes et douars, de la part des autorités locales directement, en porte-à-porte, aux familles bénéficiaires au niveau de la préfecture, a expliqué Zineb Oulhaj.Le contexte actuel a également poussé l'ensemble des partenaires, assurant la mise en oeuvre de cette opération, à prendre un ensemble de mesures préventives. Il a ainsi été procédé à la stérilisation de tous les espaces de réception des denrées alimentaires, ainsi que la désinfection des produits distribués.Le comité s'était rendu samedi matin au complexe social "Al Sadaka" dans le quartier Dchar Bendibane, afin de lancer l'opération au niveau urbain. Les aides ont été distribuées selon les annexes administratives de Tanger et Asilah, où elles seront remises directement aux domiciles des bénéficiaires.Plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour cette initiative Royale, qui traduit la sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les personnes en situation de précarité. Ils ont également salué les efforts des autorités, qui assurent la distribution à domicile des aides, et ce dans le respect des dispositions de l'état d'urgence sanitaire.L’opération nationale de distribution alimentaire "Ramadan 1441", initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, bénéficie à quelque 10.550 ménages issus de la province de Laâyoune, soit une hausse de 1.350 familles par rapport à l’an dernier.Cette action de solidarité vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.Le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a donné samedi le coup d’envoi de cette opération au niveau local en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires.Le panier est composé de sept produits essentiels, à savoir 10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250 gr de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 5 l d’huile et 800 gr de concentré de tomates.Un comité provincial a été mis en place afin d’identifier les bénéficiaires de l’opération "Ramadan 1441".En cette période de confinement, la Fondation Mohammed V pour la solidarité et ses partenaires ont dû adapter le dispositif de distribution pour que la sécurité des populations soit garantie.La distribution sera effectuée dans le respect des consignes sanitaires et de protection, selon le protocole et les modalités adaptés par les autorités locales.Elle sera assurée par les caïdats dans le cadre des comités locaux qui veilleront à informer les chefs des familles bénéficiaires et à organiser la remise de l’aide alimentaire directement auprès des foyers, en porte-à-porte.Un total de 8.850 personnes dans la province de Khénifra bénéficient de l'opération de soutien alimentaire ''Ramadan 1441'', initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité.Le coup d'envoi de l'opération de soutien alimentaire "Ramadan 1441" au niveau de la province de Khénifra a été donné, samedi dans la commune El Borj, pour bénéficier à un total de 8.850 ménages au niveau de la province de Khénifra.Dans ce sens, une commission provinciale a supervisé les opérations de distribution de ces aides au domicile des bénéficiaires afin d'éviter tout risque de rassemblement ou d’attroupement conformément aux mesures préventives adoptées par les autorités publiques pour lutter contre l'épidémie du coronavirus.L’opération nationale de distribution alimentaire "Ramadan 1441", initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, profitera à 11.970 familles dans la province de Guelmim.Cette opération, qui s’étale sur quatre jours, enregistre ainsi une augmentation de 1.570 ménages par rapport à l’année dernière.Cette action de solidarité, qui a été lancée samedi sous la supervision des autorités locales, vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.Le coordonnateur de l’Entraide nationale dans la région Guelmim-Oued Noun, Bouya Aba El Hazm, a déclaré à la MAP que l’opération de distribution se fera dans le respect des consignes de prévention décidées par les autorités pour faire face aux risques de propagation du c oronavirus, dont l’aménagement de points de distribution proches des populations ainsi que la désinfection des moyens de transport.Il a expliqué que l’objectif de ces mesures est la préservation de la sécurité des populations et l’exécution rapide de l’opération durant les premiers jours du mois sacré de Ramadan.