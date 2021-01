S.M le Roi lance la campagne de vaccination contre la Covid-19

Le ministère de la Santé a mobilisé les ressources humaines et matérielles nécessaires pour mener à bien la campagne nationale de vaccination anti-coronavirus(Covid-19), at-on assuré lundi, à Casablanca, en marge du début de la distribution des premières doses du vaccin sur les différentes régions du Royaume. Des responsables du ministère, présents dans les locaux de la Régie autonome des frigorifiques de Casablanca (RAFC) où les vaccins sont stockés dans des conditions de sécurité très renforcées, ont détaillé le dispositif mis en place concernant les moyens humains mis à contribution, les capacités logistiques et techniques déployées ainsi que la nature des partenariats avec les opérateurs du secteur privé impliqués. "Suite aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19, le ministère de la Santé a mobilisé d'énormes moyens humains, logistiques et techniques pour réussir cette opération", a affirmé, dans une déclaration à la presse, Ahdi Mahjoub, directeur de l'approvisionnement au ministère.



Cette opération, qui connaît la mobilisation de médecins, pharmaciens, infirmiers, techniciens et administratifs, a nécessité la mise en place de partenariats avec le secteur privé pour bénéficier de son expertise sur les plans logistique et technique, a-t-il poursuivi. Dans ce sens, il a fait état de la mise à disposition du ministère de la Santé d'une capacité de stockage qui dépasse les 50.000 m3. Pour ce qui est de la contribution des délégations, la capacité de stockage des pharmacies provinciales et des centres de vaccination a été mise à niveau, et ce par l'acquisition des moyens techniques et d’installations frigorifiques importantes, at-il indiqué. "Nous avons eu l'occasion d'approvisionner les différents centres par les produits pharmaceutiques nécessaires (moyens de protection et d'hygiène) pour garantir le bon déroulement de cette opération", a-t-il expliqué. Côté système d'information, il amis en avant la mise en place des applications informatiques qui permettent un suivi numérique de toute l'opération, de la réception à la livraison, avec un suivi de la température pour assurer la conservation adéquate du vaccin selon les normes internationales. Afin de réussir cette grande opération inédite, des moyens humains et logistiques conséquents ont également été mis en place.



2.880 établissements de soins de santé primaires ont été designés et la majorité des professionnels de santé a été mobilisée ainsi qu’un nombre important de stations vaccinales qui y ont été rattachées pour développer les activités de vaccination. Les opérations s'effectueront en deux modes :

- Un mode fixe où la population se déplace vers la station vaccinale.

- Un mode mobile qui prévoit le déplacement des équipes de vaccination rattachées à la station vers des points mobiles de vaccination selon un programme préétabli dont le nombre est arrêté lors de la planification locale en 7000 points. Le nombre de doses nécessaires à chaque vaccination est de deux.



Pour le vaccin du laboratoire "Sinopharm", l’intervalle minimal entre les deux injections est de 21 jours, tandis que pour le vaccin du laboratoire "Astrazeneca", il est de 28 jours. Les citoyens et les résidents étrangers faisant partie des catégories ciblées peuvent obtenir le rendez-vous de vaccination et avoir des informations sur le centre de vaccination en consultant le portailwww.liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS au numéro gratuit 1717. En exécution des Hautes instructions Royales, le Maroc a acquis une quantité de vaccins suffisante pour 33 millions d'habitants (66 millions de doses).