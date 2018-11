S.M le Roi lance des projets ferroviaires de grande envergure

S.M le Roi Mohammed VI a lancé, samedi à Rabat, des projets ferroviaires de grande envergure dans le sillage de l’inauguration du train à grande vitesse (TGV) «Al boraq».

Ces projets structurants visent à accompagner le développement substantiel que connaît le secteur, avec notamment le lancement jeudi dernier d'«Al boraq», à améliorer les conditions de confort à bord des trains, à résorber les flux substantiels du trafic et à réduire le temps des trajets.

Le Souverain a ainsi procédé au lancement du triplement de l’axe Casablanca-Kénitra, du doublement complet de la ligne Casablanca- Marrakech, des gares dédiées aux trains à grande vitesse, Rabat-Agdal, Tanger, Kénitra et Casa-Voyageurs, et des nouvelles gares d'Oujda et de Benguerir, des projets d'envergure réalisés pour un investissement global de près de 10,5 milliards de dirhams (MMDH).

Ces projets confirment, une fois de plus, la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi ne cesse d'entourer le secteur des transports, vecteur essentiel de développement local et de promotion des activités économiques et du bien-être de la population, comme ils traduisent la volonté permanente du Souverain d’accompagner le processus de restructuration et de modernisation urbaine et de renforcement de la mobilité inter-villes.

Le projet de triplement de l’axe Casablanca-Kénitra, ayant mobilisé une enveloppe budgétaire de 5,2 MMDH, permettra la désaturation du carrefour ferroviaire de Casablanca et multipliera la capacité de cette ligne par 2,5 offrant la possibilité de programmer jusqu’à un départ toutes les trois minutes.

Les travaux de réalisation dudit projet ont été confiés, à hauteur de 80 %, à des entreprises nationales, mobilisant 3 millions de journées/hommes et généreront 280 postes d'emploi durant la phase d'exploitation.

L’autre projet structurant inauguré par le Souverain est le doublement complet de la ligne Casablanca-Marrakech (174 km), ayant nécessité des investissements de l'ordre de 3 MMDH. Il permettra l'augmentation de la capacité de la ligne de plus de 100 %, outre les retombées environnementaux (6,5 millions de tonnes de GES évitées par an).

S.M le Roi a, à cette occasion, procédé à l'inauguration de la gare Rabat-Agdal, un joyau architectural et urbain qui conforte la place de Rabat en tant que «ville lumière, capitale marocaine de la culture».

Réalisée pour un investissement global de 800 millions de dirhams (MDH), la nouvelle gare, dont l'ouverture s’inscrit dans le prolongement du lancement du TGV «Al boraq» reliant Tanger à Casablanca, est l'une des quatre gares nouvelle génération inaugurées en ce jour pour accompagner la mise en service des trains à grande vitesse.

La gare de Kénitra, développé à proximité de l'ancienne gare, a mobilisé des investissements de l'ordre de 400 MDH. Ce projet a porté notamment sur le réaménagement de 5 quais de 400 ml de longueur, et l'aménagement d'un parking de 200 places.

La gare de Casa-Voyageurs (450 MDH) a été édifiée en gare pont, comme celles de Rabat-Agdal et Kénitra, et dispose à l'instar des autres gares nouvelle génération d'équipements technologiques de pointe répondant aux exigences internationales en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services.

Réalisé pour un coût global de 360 MDH, le projet de la gare de Tanger-Ville a consisté en la mise en valeur du bâtiment de l'ancienne gare, ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir l’ensemble des locaux liés à l’activité grande vitesse. Il a également porté sur le réaménagement des quais (5 quais de 400 mètres linéaires de longueur), et la création d'aménagements extérieurs.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a réalisé un ambitieux programme de modernisation et de construction de gares ferroviaires, grandes, moyennes et petites. Les nouvelles gares d'Oujda (170 MDH) et de Benguerir (36 MDH) en font partie. Ainsi, ces deux gares ferroviaires permettront d'améliorer les conditions d’accueil et de confort des voyageurs, de renforcer l’offre commerciale en répondant à la progression du trafic voyageurs et d'accompagner le développement urbain des villes desservies.

Tous ces projets cohérents, compatibles et intégrés permettent de faire bénéficier les usagers d'un effet réseau, donnant lieu à des gains de temps de parcours grâce à des correspondances optimisées entre Al boraq et les trains modernisés desservant le Nord et le Sud du pays, d'engendrer des effets d'entraînement au profit des collectivités en termes de création d'emplois, de sécurité, de préservation de l'environnement et d'initiation d'un écosystème autour du ferroviaire, tout en dynamisant les activités des entreprises marocaines et contribuant à la création de la valeur ajoutée.

Pour accompagner cette dynamique vertueuse, l'ONCF compte lancer un programme de réservation de billets de voyage, avec pour objectif de remédier aux problèmes de surcharge des voyageurs, d’assurer sécurité et confort aux usagers, de réduire drastiquement le temps du voyage et d’améliorer la ponctualité dans le réseau ferroviaire.