S.M le Roi inaugure et visite le Centre de réhabilitation psycho-sociale du CHU Ibn Rochd à Casablanca

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé mercredi à l’inauguration du Centre de réhabilitation psycho-sociale du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca, un projet solidaire qui illustre, une nouvelle fois, l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain à la promotion du secteur de la santé, en général, et de la santé mentale, en particulier.



SM le Roi a, à cette occasion, visité les différentes composantes de ce Centre qui a pour mission de prendre en charge les patients présentant un handicap psychique induit par des pathologies mentales graves et chroniques, en vue de réduire les effets délétères de leur handicap et de favoriser leur réintégration sociale et professionnelle.



Réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement de l’ordre de 10,5 millions de dirhams, ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action mené par la Fondation, visant à soutenir le secteur médical national, à travers le renforcement de l’offre médicale existante, l’amélioration de l’accès aux soins des populations les plus démunies, et l’intégration d’une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d’accompagnement des patients et des bénéficiaires. Mitoyenne au Centre Psychiatrique Universitaire Ibn Rochd, cette structure médico-sociale, d’une superficie couverte de 2.100 m2, compte un pôle thérapeutique comportant des salles de psychologie, de psychiatrie, d’ergothérapie et d’évaluation fonctionnelle, ainsi qu’un pôle socio-éducatif avec notamment une salle polyvalente et des ateliers de cuisine-thérapie, d’arts plastiques, de poterie, de coiffure-esthétique et d’informatique.



Ces ateliers thématiques ont pour objectifs de favoriser la prise de conscience par les patients de leurs émotions, d’améliorer leur capacité de concentration, de stimuler l’imagination et la créativité chez eux, de retrouver la confiance en soi, de participer à leur insertion sociale et professionnelle, de repérer des blocages possibles jusque-là non identifiés, et de leur faire vivre une expérience en groupe favorisant la communication.



Le nouveau Centre, qui abrite également un pôle administratif, des salles de formation, d’expression corporelle et artistique, de sport, une bibliothèque, une cafétéria, une buanderie et des espaces d’accueil et de détente, permet aux patients traités, estimés à plus de 1.300 par an, de rompre avec l’isolement provoqué par la pathologie mentale, comme il favorise le développement de leurs capacités relationnelles, l’acquisition de certaines compétences professionnelles et l’amélioration de leur sentiment de bien-être.



Afin de remplir pleinement sa mission, le Centre de réhabilitation psychosociale du CHU Ibn Rochd compte parmi ses effectifs 5 médecins spécialistes (3 psychiatres et deux neuropsychologues), 7 infirmiers en santé mentale, ainsi qu’un staff d’accompagnement, composé de 7 formateurs en coiffure, informatique, cuisine, sport, théâtre, poterie et art thérapie.



Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et le CHU Ibn Rochd de Casablanca, le Centre de réhabilitation psycho-sociale est géré par le service de psychiatrie du CHU Ibn Rochd en collaboration avec «La Ligue pour la Santé Mentale», une association spécialisée œuvrant dans le domaine de la santé mentale. Actuellement, 156 personnes sont suivies au niveau dudit Centre.



Ce projet vient s’ajouter aux multiples initiatives médico-sociales menées par la Fondation et destinées au renforcement de la cartographie de l’offre de soins au niveau de la région, via notamment la création de Centres médicaux de proximité au quartier Sidi Moumen et à la ville nouvelle d’Errahma, et de Centres médicaux de proximité "spécifiques" à l’arrondissement Sidi Othmane (Centre de Santé de niveau II), et à l’arrondissement Moulay Rachid (Centre médico-psycho-social).