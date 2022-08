S.M le Roi félicite le président ukrainien à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République d’Ukraine Volodymyr Zelensky, à l’occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le Souverain exprime à M. Zelensky Ses chaleureuses félicitations et au peuple ukrainien Ses vœux de paix et de prospérité dans un environnement où règnent sécurité, unité et stabilité. S.M le Roi saisit cette occasion pour saluer les relations solides d'amitié et de coopération entre les deux pays, faisant part de la volonté commune des deux chefs d’Etat de les renforcer davantage pour l'intérêt commun des peuples ukrainien et marocain.