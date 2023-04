S.M le Roi félicite le Président sénégalais à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Sénégal, Macky Sall à l’occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le Souverain réitère à M. Sall et au peuple sénégalais, en Son nom et au nom du peuple marocain, l’expression de Sa profonde amitié et de Sa considération. SM le Roi forme également des souhaits de bonheur pour le peuple sénégalais et rend hommage aux efforts que le président Sall ne cesse de déployer pour sa prospérité. "Unis par de profonds liens séculaires de fraternité, le Royaume du Maroc et la République du Sénégal offrent un excellent modèle de coopération sud-sud dynamique et pérenne", écrit le Souverain, renouvelant Sa constante disposition à œuvrer, avec le président sénégalais, afin de porter le partenariat stratégique entre les deux pays à un niveau supérieur. SM le Roi a tenu aussi à assurer M. Sall de Son soutien aux actions réalisées dans le cadre de son leadership institutionnel régional et à saluer son engagement en faveur d’une Afrique unie, forte et prospère.