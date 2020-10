S.M le Roi félicite la Renaissance de Berkane suite à sa consécration en Coupe de la CAF

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres du Club de la Renaissance de Berkane, à l’occasion de sa consécration en la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Dans ce message, S.M le Roi souligne qu'"à l'occasion de la consécration de la Renaissance de Berkane en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF2020), il Nous est agréable d'adresser Nos chaleureuses félicitations à l’ensemble des composantes de votre équipe, joueurs, techniciens, administratifs et fans". Le Souverain salue "ce grand exploit continental, qui honore le football marocain et qui vient couronner les efforts continus que vous avez déployés, ainsi que la discipline et la compétitivité dont vous avez fait preuve tout au long de ce championnat africain". Tout en réitérant Ses félicitations, Sa Majesté le Roi souhaite aux différents clubs sportifs nationaux davantage de succès pour remporter d'autres titres aux niveaux continental et international.