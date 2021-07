S.M le Roi donne ses Hautes instructions pour l'envoi d’une aide médicale d’urgence à la Tunisie

Suite à l’aggravation de la situation épidémiologique en Tunisie, en raison d’une forte augmentation des contaminations et des décès liés à la Covid-19, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu donner Ses très Hautes instructions pour l’envoi d’une aide médicale d’urgence à ce pays maghrébin frère, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. L’aide médicale ordonnée par Sa Majesté le Roi sera composée de deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une capacité totale de 100 lits. Elle comprendra, en outre, 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m3/heure chacun. L’aide sera acheminée par les avions des Forces Royales Air, précise le ministère.