S.M le Roi adresse un message de félicitations au Président émirati à l'occasion de la nomination du cheikh Khalid bin Mohamed bin Zayed en tant que Prince héritier de l'Emirat d'Abu Dhabi et du cheikh Mansour bin Zayed au poste de vice-président des EAU



Sa Majesté le Roi Mohammed VI a envoyé un message de félicitations au Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, à l'occasion de la nomination de son fils, Son Altesse Cheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyane, en tant que Prince héritier de l'Emirat d'Abu Dhabi, et de la nomination du Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre et ministre de la Cour présidentielle, en tant que vice-président de l'Etat, aux côtés de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président de l’Etat, Président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï.



Dans ce message, SM le Roi exprime au Président émirati Ses sincères félicitations à l'occasion de la haute décision de nomination de Son Altesse Cheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyane, en tant que Prince héritier de l'émirat d'Abu Dhabi, et la nomination du Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre et ministre de la Cour présidentielle, comme vice-président de l'Etat, aux côtés de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président de l’Etat, Président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï.



Le Souverain implore le Tout-Puissant de couronner de succès les actions du Président émirati pour la réalisation des aspirations du peuple émirati frère de davantage de progrès et de grandeur, "en compagnie de votre Prince héritier qui, J'en suis absolument convaincu, sera le meilleur soutien à Votre Altesse".



SM le Roi saisit également cette occasion pour exprimer au Président émirati Ses chaleureuses salutations, faisant part de Sa profonde fierté des liens solides de fraternité et d'affection sincère "qui Nous unissent au niveau personnel et au niveau de Nos familles", et des relations distinguées qui unissent les deux peuples frères basées sur la solidarité agissante et la coopération constructive, implorant le Tout-Puissant de "Vous préserver ainsi que Votre illustre famille princière et de Vous accorder longue vie, pleine de santé et de bonheur."



SM le Roi a également adressé un message de félicitations à SA Cheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyane, à l'occasion de sa nomination en tant que Prince héritier de l'Emirat d'Abu Dhabi.



"J’ai le grand plaisir de Vous présenter mes chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination par Mon cher frère, SA Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des Emirats Arabes Unis, que Dieu le préserve, en tant que Prince héritier de l'Emirat d'Abu Dhabi, en Vous souhaitant plein succès dans vos fonctions suprêmes", écrit le Souverain dans ce message.



"En exprimant à Votre Altesse Mes sincères sentiments de félicitations pour cette haute confiance dont Vous êtes digne, Je suis convaincu qu'avec ce que Nous vous avons connu en Vous en termes d'attachement sincère pour les intérêts suprêmes des Emirats Arabes Unis frères, Vous saurez assumer en grande compétence la responsabilité qui Vous est confiée, et contribuer à conduire Votre pays sur la voie du progrès et de la prospérité, sous la conduite avisée de Mon cher frère, le Chef de l'Etat, que Dieu le protège", ajoute le message Royal.



SM le Roi a également adressé un message de félicitations à SA Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre et ministre de la Cour présidentielle, à l’occasion de sa nomination au poste de vice-président de l'Etat.



"Suite à Votre nomination par Mon cher frère, SA Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Président des Émirats Arabes Unis, que Dieu le préserve, en tant que vice-président de l'État, aux côtés de Mon cher frère, SA Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Il me fait grand plaisir d'adresser à Votre Altesse mes félicitations les plus chaleureuses et Mes vœux les plus sincères de plein succès dans Vos hautes nouvelles fonctions, et Je vous félicite pour cette haute confiance que vous avez reçue de Mon cher frère, le chef de l'Etat, que Dieu le protège", écrit SM le Roi dans ce message.