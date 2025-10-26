S.M le Roi adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mohamed Razin

S.M le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'acteur feu Mohamed Razin.



Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec vive émotion la nouvelle du décès de feu Mohamed Razin que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde et l’accueille en Son vaste paradis.



En cette douloureuse circonstance, S.M le Roi exprime Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille du défunt, à ses proches, à sa famille artistique et à l’ensemble de ses amis et admirateurs, suite à la perte d'un artiste émérite au parcours riche, comme en témoignent les rôles qu’il a interprétés ainsi que ses œuvres théâtrales, télévisuelles et cinématographiques distinguées ayant enrichi la scène artistique marocaine.



Partageant la peine des membres de la famille du défunt suite à cette perte affligeante, la volonté divine étant imparable, le Souverain implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, d’accueillir le défunt en Son vaste paradis parmi les Vertueux et de le rétribuer amplement pour les bonnes œuvres qu’il a accomplies.



"Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde ; et ceux-là sont les biens guidés", véridique est la parole de Dieu.