S.M le Roi S’ entretient au téléphone avec l’entraîneur et le capitaine de l’équipe nationale

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu un entretien téléphonique avec l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui, à l'issue du match de demi-finale de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar-2022, qui a opposé, mercredi, la sélection nationale de football à son homologue française et qui s’est soldé par la victoire de l’équipe de France.



Au cours de cet entretien, le Souverain a adressé un vibrant hommage à l’entraîneur, aux joueurs et à l’ensemble des composantes de l’équipe nationale pour leurs brillantes réalisations lors de cette Coupe, tout en leur souhaitant plein succès au cours de leurs prochaines rencontres.



Ainsi, S.M le Roi a loué la performance de Walid Regragui pour avoir pu, en quelques mois seulement à la tête de l’équipe nationale, forger un groupe de joueurs si compact et si combatif, au point de marquer cette compétition et faire honneur au peuple marocain et au public international par ses hautes valeurs de sportivité et son talent exemplaire.



Sa Majesté le Roi S’est également entretenu, à cette occasion, avec le capitaine de l’équipe nationale Romain Saiss à qui le Souverain a souhaité prompt rétablissement pour sa blessure, le félicitant pour son leadership, tout en le chargeant de transmettre également les vives félicitations Royales à l’ensemble de l’équipe.