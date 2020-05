S.M le Roi, Amir Al-Mouminine, commémore Laylat Al-Qadr

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan et de S.A.R le Prince Moulay Rachid, a commémoré, mercredi 26 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 20 mai 2020, Laylat Al-Qadr.

En cette occasion religieuse bénie, S.M le Roi a accompli les prières d'Al-Icha et des Taraouih.

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a clôturé "Sahih Al Boukhari" devant Amir Al-Mouminine.

Sa Majesté le Roi a bien voulu commémorer cette nuit bénie de cette manière, dans le cadre du respect du confinement sanitaire et des mesures préventives et de précaution prises par le Royaume, conformément aux Hautes orientations Royales pour faire face à la pandémie du coronavirus.