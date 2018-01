S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie d'ouverture à Casablanca

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, samedi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca, la cérémonie d’ouverture de la cinquième édition du Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN-2018), et a assisté au match d’ouverture de cette manifestation sportive ayant opposé l’équipe nationale marocaine à celle de Mauritanie.

Cette cérémonie, qui a débuté par l’interprétation par la chanteuse marocaine Ibtissam Tiskat de l’hymne national, a été marquée par la présentation de chorégraphies reflétant l’attachement du Royaume du Maroc à ses racines africaines, ainsi que de chants et de danses folkloriques interprétés par des troupes africaines.

Elle a également été ponctuée par un spectacle de jeux de lumières qui traduit le caractère moderne de cette messe du football continental, le développement que connaissent les Etats africains, ainsi que la capacité du Royaume à abriter de grandes manifestations continentales et mondiales et d’en assurer le succès.

Au terme de cette cérémonie, la chanteuse marocaine Jannat Mahid, accompagné du producteur DJ Van, a interprété la célèbre chanson «Mama Africa».

Par la suite, l'assistance a observé une minute de silence pour le repos de l'âme de l’ancien gardien du Moghreb de Fès (MAS) et de l'équipe nationale de football, Hamid El Hazzaz, décédé samedi à Fès.

Après le salut des couleurs nationales au son des hymnes nationaux marocain et mauritanien, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan s’est dirigé vers la pelouse du Complexe Sportif Mohammed V où il a été salué par les arbitres de la rencontre, les joueurs des équipes nationales du Maroc et de Mauritanie, avant de poser pour une photo-souvenir avec les deux équipes.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a ensuite donné le coup d’envoi de cette rencontre, avant de regagner la tribune d’honneur d’où il a assisté aux péripéties de ce match au cours duquel la sélection marocaine s’est imposée par 4 buts à 0 face à l’équipe de Mauritanie.