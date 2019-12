S.A.R la Princesse Lalla Hasnaa préside la cérémonie organisée à l’occasion du 30ème anniversaire de l’Association Al-Ihssane

L'Association Al-Ihssane célèbre ses 30 ans d'existence au service d'une cause noble et humaine, à savoir l'accueil des enfants abandonnés et la prise en charge de ceux à besoins spécifiques.

Créée le 22 juin 1989, à l'initiative d'un groupe de bénévoles, cette association, pilier de la Maison d'enfants Lalla Hasnaa à Casablanca, veille à accueillir des nourrissons abandonnés, des enfants perdus ou issus de familles en difficulté, ainsi que ceux en situation de handicap physique ou mental.

Ces enfants bénéficient ainsi de services de qualité que fournit l'association, notamment en matière d'alimentation, de logement et d'éducation, outre l'accompagnement psychologique et les soins de santé nécessaires.

Par ailleurs, la date du 14 septembre 1995 a constitué un tournant décisif pour l'Association, puisque c'était le jour où elle a été reconnue d'utilité publique, ce qui lui a ouvert de nouvelles perspectives prometteuses.

Aujourd'hui, elle est la seule structure à Casablanca qui accueille les bébés et enfants privés de famille, de la naissance à l'âge de la scolarité (6 ans).

La Maison d'enfants Lalla Hasnaa (Centre Oasis) accueille 148 bébés (filles et garçons), dont dix en situation de handicap mental et physique (moins de 3 ans), tandis que le Centre Baouafi héberge actuellement plus de 87 enfants en situation de handicap (plus de 3 ans), qui restent à vie dans le centre.

Pour mener à bien sa noble mission, l'association compte sur les compétences de ses gestionnaires et employés qui ne ménagent aucun effort pour satisfaire les différents besoins quotidiens des pensionnaires, ce qui nécessite un budget annuel de près de 9,8 millions de dirhams (MDH). Dans une déclaration à la MAP, la présidente déléguée de l'Association Al-Ihssane, Habiba Alaoui, a souligné que l'association porte un grand intérêt à ce que ces enfants soient accueillis dans les meilleures conditions et qu'ils y vivent dans la dignité.

La célébration du 30ème anniversaire de l'association connaît l'organisation de plusieurs activités artistiques et culturelles, a-t-elle fait savoir, indiquant que plusieurs artistes marocains se sont joints à cette date symbolique en offrant gracieusement des œuvres à l'association, dont des toiles et des sculptures.