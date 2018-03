Rudes épreuves pour le trio de tête

La course au titre et au maintien donne à cette fin de saison un goût très particulier. Pour la 23e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 qui s’étale sur trois jours, samedi, dimanche et lundi, le suspense sera à son comble du fait que toutes les équipes visent à s’approcher, sinon à réaliser les objectifs tracés depuis le début.

C’est ainsi que dès 16h de cette après- midi, le KACM ouvrira le bal en recevant le CAK au Grand stade de Marrakech. Deux équipes qui cherchent à fuir le bas du tableau mais n’arrivent pas à enregistrer des résultats réguliers. Un match capital pour les poulains de Mariana qui, en cas de défaite, verront leurs chances de se maintenir parmi les grands diminuer considérablement.

A 18h, le Complexe Moulay Abdallah de Rabat abritera la rencontre qui opposera l’AS FAR au dauphin, le Hassania d’Agadir. Un match de bonne facture surtout de la part des Gadiris qui semblent déterminés à marquer l’exercice de leurs empreintes. De l’autre côté, cumulant les mauvaises sorties, les coéquipiers de Bourkadi tenteront de se racheter à domicile pour se réconcilier avec leur public.

Dimanche à partir de 16h, l’OCK accueille au complexe OCP, le RCOZ. Un derby qui drainera certainement les grandes foules, sachant qu’un faux pas des locaux donnera à leur adversaire du jour la possibilité de les surclasser au tableau général. Une mission plutôt difficile à réaliser, mais le souffle donné au groupe depuis l’arrivée de l’Egyptien Tarik Mostapha à la tête du staff technique laisse espérer un bon résultat.

A 18h, le RCA reçoit le FUS au complexe Mohamed V de Casablanca. Un match plutôt à la portée des hommes de Garrido car, malgré les problèmes du club, les résultats sont souvent probants, à l’inverse des Fussistes qui peinent à retrouver leur rythme d’antan et continuent à perdre des points même au cours des matchs faciles. Mais une surprise de la part des poulains de Oualid Regragui n’est pas à exclure, eux qui nous ont habitués aux bonnes prestations à Casa.

A 20h, le leader reçoit l’OCS au Grand stade de Tanger. L’IRT n’aura d’yeux que pour la victoire qui lui permettra de poursuivre son bonhomme de chemin à la tête du classement. Sauf qu’en face, ayant le vent en poupe lors des derniers matchs, les Safiots sont déterminés à faire partie du groupe de tête. 5e avec 34 points, les hommes de Benhachem visent une place africaine et constituent un adversaire coriace pour les Tangérois.

Pour les matchs du lundi 2 avril, le CRA reçoit le MAT à partir de 17h, alors qu’à 19h le RAC accueille le WAC au stade du Père Jégo et la RSB affronte le DHJ sur la pelouse du stade municipal de Berkane.