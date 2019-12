Rude épreuve tétouanaise pour le Raja

Place à la mise à jour ce mercredi du calendrier du championnat Botola Pro 1 de football avec la programmation de deux rencontres qui s’annoncent de bonne facture, à savoir Raja-MAT et OCK-WAC, comptant respectivement pour les 4ème et 6ème manches.

Ainsi du côté du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, les Verts, auréolés par leur récent succès en Ligue des champions aux dépens des Congolais de l’AS Vita Club, recevront à partir de 19 heures des Tétouanais qui viennent de céder le pas face au FUS pour la première fois depuis l’entame de la saison.

Pour cette rencontre, le Raja devrait récupérer tous ses blessés excepté Badr Benoun encore convalescent. Quant au cas Abdelilah Hafidi, l’entraîneur des Verts, Jamal Sellami, a indiqué que le joueur est fin prêt et que son retour se fera progressivement.

A propos du match proprement dit, Sellami a souligné que «cette partie revêt toute son importance, d’autant plus que la victoire nous permettra de confirmer notre probant résultat en Ligue des champions et d’entamer la remontée au classement». Sachant que le Raja n’a disputé jusqu’ici que quatre matches, totalisant 7 points, soit 8 longueurs de retard sur son adversaire du jour qui ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances en vue de regagner le bercail sans les moindres dégâts.

Au Complexe OCP de Khouribga à 17 heures, le WAC sera à la rude épreuve de l’OCK, club qui patauge dans le ventre mou du classement et qui tient à relancer sa machine sous la conduite de l’intérimaire Loustik qui a succédé à Rachid Taoussi, démissionnaire de son poste.

Le Wydad, qui reste sur deux issues de parité en Ligue des champions face aux Algériens de l’USMA et aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et une défaite en championnat devant la Renaissance de Berkane, aura à cœur de secouer le cocotier afin de se rapprocher davantage du haut du tableau (6ème avec 10 pts). Avec deux autres matches en retard contre l’ASFAR à domicile et le RBM en déplacement, les Rouges entretiennent l’espoir de réussir de bonnes opérations, scénario susceptible d’apaiser une certaine tension dans la demeure et de redonner davantage de confiance au groupe sommé d’aller jusqu’au bout dans les deux tableaux qui lui restent : championnat et Ligue des champions.