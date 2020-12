Rude épreuve jdidie pour le Wydad

Après une journée inaugurale prolifique en buts, place au second acte de la Botola Pro D1 «Inwi» dont les débats devaient être entamés mardi par trois rencontres, à savoir RSB-MAS, ASFAR-MAT et SCCM-RCAZ. Pour mercredi, trois matches sont à l’ordre du jour avec l’affiche DHJ-WAC en prologue, à partir de 15h30 au stade El Abdi à El Jadida. Une confrontation qui, de tout temps, a tenu ses promesses entre deux grosses écuries du football national qui ont connu desfortunes diverses au terme de la première manche. Les Doukkalis, qui restent sur une défaite en déplacement devant l’OCS par 4 buts à 3, sont tenus de rectifier le tir devant un Wydad, tombeur, certes, du CAYB (2-0), mais qui n’a pas convaincu ses supporteurs. Une opposition quis’annonce sous de bons auspices entre un DHJ qui aura à cœur de relancersa machine et un WAC où l’on s’attend à voir à l’œuvre les nouvelles recrues du club au lieu d’une vieille garde qui ne peut en aucun cas être titularisée à tous les coups. Le second match opposera au stade municipal de Berrechid à 17h30 le CAYB au HUSA. Deux formations battues lors de la première journée et qui se trouvent tenues de rendre des copies concluantes pour gagner en confiance. Du côté du Grand stade de Tanger, l’on s’attend à suivre un beau match entre l’IRT et l’OCS, deux équipes qui ont débuté du bon pied le championnat. Sur le papier, l’avantage de la pelouse ne devrait guère plaider outre mesure en faveur des Azzurblancos qui peinent à faire le jeu, contrairement à des Safiots portéssurl’attaque, capables du meilleur comme du pire. A noter que cette deuxième journée du championnat se poursuivra jeudi par la programmation des deux ultimes matches qui devront opposer le Mouloudia d’Oujda au FUS de Rabat, et le Raja de Casablanca au Rapid Oued Zem. Il y a lieu de signaler en dernier lieu que la Botola Pro D2 poursuivra son bonhomme de chemin avec la tenue mercredi et jeudi à 15 heures de la suite des matches comptant pour la seconde journée.Ainsi mercredi, les matches programmés sont IZK-JSS, KACM-ASS et WST-UST, tandis que le lendemain, il y aura l’Olympique Dchira qui défiera le KAC de Kénitra, aumoment où leRaja deBéni Mellal croisera le fer avec le Racing de Casablanca.