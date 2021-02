Rude épreuve camerounaise pour l’EN au dernier carré du CHAN

Place au dernier carré du CHAN 2020 qui se déroule actuellement au Cameroun. Le Onze national des joueurs locaux sera bel et bien de la partie et affrontera, ce mercredi à partir de 20 heures au stade de Limbé, son homologue camerounais dans un match qui s’annonce comme une finale avant la lettre. Si la sélection marocaine a eu affaire depuis l’entame de la compétition à des adversaires prônant un système défensif à outrance, les choses s’annoncent autrement devant les Lions indomptables, hôtes du tournoi qui, en principe, devraient faire le jeu devant leur public. Une donne qui permettra au sélectionneur national, Houcine Ammouta, d’être dans son élément, lui qui préfère attendre l’équipe d’en face et lui laisser l’initiative. Apparemment, il est fort possible que le sélectionneur national opte pour un Onze beaucoup plus porté sur le jeu défensif, ou du moins prudent à l’extrême vu que la confrontation peut aller au-delà du temps réglementaire. Au sujet de cette confrontation, Ammouta a déclaré que «nous allons mettre en place les tactiques appropriées pour ce match décisif, qui nous opposera à une équipe solide.Nous espérons confirmer cette montée en puissance et que l'efficacité soit au rendez-vous», rapporte la MAP. Avant ce choc, l’équipe nationale a effectué lundi une séance d’entraînement qui devait être suivie d’une seconde hier en vue d’apporter les ultimes réglages. Excepté le forfait d’Adam Ennafati pour qui le CHAN camerounais est terminé, Houcine Ammouta dispose de l’ensemble de son groupe qui se dit décidé à aller jusqu’au bout de cette campagne continentale et à défendre le titre qu’il avait remporté lors de la précédente édition organisée en 2018 au Maroc. Pourvu que les tests de la Covid19 effectués sous l’égide de la CAF débouchent sur des résultats négatifs, sachant que le latéral Abdelkrim Baadi qui avait contracté le virus au terme de la seconde journée de la phase de poules est rétabli,tout comme d’ailleurs le kinésithérapeute Abdellah Belahbib. Pour rappel, la sélection marocaine avait entamé timidement ce Championnat d’Afrique des nations, avec une victoire poussive d’entrée face au Togo (1-0), avant d’être tenue en échec parle Rwanda (0-0). Le ratage des occasions est resté de mise, hélas, même lors du troisième match où l’on a eu droit à une EN fringante qui a surclassé l’Ouganda par 5 à 2. Au tour des quarts de finale, les partenaires de Soufiane Rahimi, sacré deux fois meilleur joueur du match, ont eu raison de la Zambie, n’ayant besoin que d’une mi-temps pour sceller le sort de cette partie par 3 à 1. A rappeler que l’autre demi-finale prévue également mercredi à 16 heures mettra aux prises le Mali et la Guinée, deux équipes qui s’étaient qualifiées respectivement au détriment du Congo (0-0, 5-4 TAB) et du Rwanda (1-0). Des quatre protagonistes des demi-finales, seul le Maroc, comme précité, avait remporté le titre en 2018. Les autres lauréats sont la RD.Congo, double vainqueur de l’épreuve en 2009 et 2016, la Tunisie en 2011 et la Libye en 2014.