Royal Air Maroc élue meilleure compagnie aérienne reliant l'Espagne au continent africain

Royal Air Maroc (RAM) s’est distinguée une fois de plus en tant que meilleure compagnie aérienne reliant l'Espagne au continent africain lors de la 30ème édition du Prix "Travelranking".

Cette distinction, remise jeudi lors d’une cérémonie à Madrid, vient récompenser les efforts continus de la compagnie nationale visant à améliorer l’expérience client.



Décernée par des experts de l'industrie du voyage et du tourisme en Espagne, cette distinction renforce la position de la compagnie aérienne marocaine en tant que référence pour la connectivité entre les deux marchés, a indiqué à la MAP le représentant régional de la compagnie, Habib Skiredj.



Royal Air Maroc a su s'imposer comme le choix privilégié des voyageurs entre l'Espagne et l'Afrique, grâce à son réseau de liaisons stratégiques, la modernisation de sa flotte et un service axé sur le confort et l'efficacité, a-t-il ajouté.



Avec son hub principal à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, la compagnie propose de nombreuses connexions vers des destinations clés du continent africain, facilitant ainsi les déplacements, a fait savoir M. Skiredj.



Le Prix Travelranking, organisé par la revue spécialisée "Agenttravel" et comprenant 29 catégories différentes, est attribué selon l’opinion de 1.600 agents de voyages.