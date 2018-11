Rossini à l’honneur à Casablanca

A l’occasion du 150ème anniversaire de la mort de Gioacchino Rossini, le Bel Canto Ensemble a retrouvé le Théâtre du consulat général d’Italie de Casablanca où il a dernièrement donné un grand concert de symphonies et d'airs d'opéra.

Devant un public connaisseur et amateur de musique classique, l’ensemble italien a inondé la salle de spectacle, archicomble ce soir-là, de sonorités les plus connues du célèbre compositeur italien qui a profondément marqué l’histoire de l’opéra du XIXe siècle.

Durant le spectacle, offert par la Dante Alighieri en collaboration avec le consulat général d'Italie, Bel Canto Ensemble a interprété comme il sait le faire les œuvres du compositeur natif de Pesaro en Italie.

Bien connu du public casablancais que l’Ensemble a gratifié de magnifiques concerts lyriques en 2014 et l’année dernière, l’ensemble italien s’est produit à l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Gioacchino Rossini.

Ce soir-là, la formation composée de la soprano Rosaria Buchemi, Alessandro Vuono (piano), Ivan Nardelli (flûte), Antonio Arcuri (clarinette), Massimo Celiberto (corne) et de Michele Bruno a confirmé tout le bien que l’on dit de ses musiciens dans un spectacle magnifique qu’il a livré en deux temps.

Gioacchino Rossini dont la passion pour la musique s’est manifestée très tôt à un âge où d’autres enfants préfèrent s’amuser, n’est pas facile à interpréter.

Le compositeur, né d'un musicien d’orchestre (corniste) et d'une cantatrice d'occasion, « met beaucoup de notes dans sa musique au point qu’il faut faire attention à la technique pour bien l’interpréter. Il faut vraiment bien le connaître et avoir une technique parfaite », a confié toute modeste Rosaria Buchemi.

Des exigences qui n’impressionnent nullement cet ensemble créé dans le but de promouvoir la culture musicale italienne dans le monde et qui, au fil des années, s’est perfectionné au point de toujours répondre aux attentes du public.

En effet, comme lors de ses deux précédents concerts à Casablanca, la prestation de la formation italienne de ce soir-là a été à la hauteur du compositeur que la soprano présente comme « la mer. Il faut le respecter, l’aimer et en même temps avoir peur de lui. Ce n’est que comme ça qu’on peut réussir à dompter ses compostions sur scène ». Elle assure, à ce propos : «Je l’ai beaucoup étudié.»

C’est à 11 ans que Rossini se lance dans l’apprentissage du chant et l’accompagnement au piano et au cor. L’année d’après, il se met à la composition musicale avant d’écrire son premier opéra : Démétrios et Polybe ». Nous sommes alors en 1806.

L’ensemble Bel Canto, qui s’est déjà produit notamment en Danemark, Chine, Allemagne, Belgique, Suède, Russie, France, Nigeria, Gabon et au Canada, «reviendra jouer avec plaisir au Maroc chaque fois qu’il sera sollicité, y compris pour interpréter des airs d’autres artistes et répertoires», a assuré d’un ton satisfait Rosaria Buchemi.

Dans une interview à notre journal, la soprano déclarait déjà : « Je serais très heureuse de jouer à nouveau au Théâtre du consulat général d’Italie et pourquoi pas dans d’autres lieux et scènes du Maroc ».

Dans cet entretien publié en 2014, elle ajoutait : « Il faut savoir que les musiciens du Bel Canto Ensemble apprécient jouer hors de l’Italie. De préférence devant un public différent. C’est vraiment important pour nous, car il est plus intéressant d’apprécier son travail devant un public qui n’est pas acquis d’avance ».